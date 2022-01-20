Называйте меня Катериной: российский ФСБ-шник ушел в визажисты и решил сменить пол (фото, видео)

Мужчина служил в спецслужбе 12 лет, но не выдержал издевательств.

Сотрудник Федеральной службы безопасности России Александр Чумаков из Читы после 12 лет в органе бросил службу и заявил о трансгендерном каминг-ауте. Теперь он живет в Москве, просит называть его Екатериной, работает визажистом и рассказывает об изменениях в его жизни в Instagram.

Судя по информации со страницы экс-сотрудника ФСБ, решение он смене пола он принял еще год назад. По его словами, в спецслужбах России довольно много геев и лесбиянок, однако они тщательно это скрывают, потому что их травят.

Как говорит теперь уже Катерина, так произошло и с ней. Дискриминация, насмешки и издевательства коллег по ФСБ стали причиной увольнения Александра Чумакова с ФСБ, хотя он отдал службе 12 лет и даже стал капитаном.

"Хотела тихонечко дослужить до военной пенсии, но стало ясно, что жизни мне не дадут", — прокомментировал свое увольнение Чумаков.

После ухода из спецслужбы мужчина решил стать женщиной.

"Уже год, как я нахожусь на заместительной гормональной терапии женскими гормонами. Готовлюсь к хирургическим операциям по коррекции пола на женский. И знаете что? И я очень горжусь этим. Горжусь тем, что я такая. Горжусь тем, что у меня гендерная дисфория. И главное, что у меня хватает силы и мужества признать это, сказать о себе открыто", — написала Екатерина в комментариях к одной из своих фотографий.

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Отметим, что о службе Чумакова в ФСБ свидетельствуют видео, которое, по его словам, датируется 2016 годом. Снято оно было в Северной Осетии после получения тогда еще Александром звания старший лейтенант.

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