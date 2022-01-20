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Називайте мене Катериною: російський ФСБ-шник пішов у візажисти і вирішив змінити стать (фото, відео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ФСБ-шник за рік змінився зовні, а тепер готується до операції зі зміни статі Новина оновлена 20 січня 2022, 11:04
ФСБ-шник за рік змінився зовні, а тепер готується до операції зі зміни статі

Чоловік служив у спецслужбі 12 років, але не витримав знущань.

Співробітник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Чумаков із Чити після 12 років в органі покинув службу та заявив про трансгендерний камін-аут. Тепер він живе в Москві, просить називати його Катериною, працює візажистом та розповідає про зміни у його житті в Instagram.

Судячи з інформації зі сторінки ексспівробітника ФСБ, рішення про зміну статі він ухвалив ще рік тому. За його словами, у спецслужбах Росії досить багато геїв та лесбіянок, проте вони старанно це приховують, бо їх цькують.

Як каже тепер Катерина, так сталося і з нею. Дискримінація, глузування та знущання колег з ФСБ стали причиною звільнення Олександра Чумакова з ФСБ, хоча він віддав службі 12 років і навіть став капітаном.

"Хотіла тихенько дослужити до військової пенсії, але стало ясно, що життя мені не дадуть", — прокоментував звільнення Чумаков.

Після звільнення зі спецслужби чоловік вирішив стати жінкою.

"Вже рік, як я перебуваю на замісній гормональній терапії жіночими гормонами. Готуюся до хірургічних операцій з корекції статі на жіночу. І знаєте що? І я дуже пишаюся цим. Пишаюся тим, що я така. Пишаюся тим, що в мене гендерна дисфорія. І головне, що в мене вистачає сили та мужності визнати це, сказати про себе відкрито”, — написала Катерина у коментарях до однієї зі своїх фотографій.

Співробітник ФСБ ухвалив рішення про перетворення на жінку близько року тому
Співробітник ФСБ ухвалив рішення про перетворення на жінку близько року тому
Колишній ФСБ-шник пройшов курси макіяжу і тепер працює візажистом
Колишній ФСБ-шник пройшов курси макіяжу і тепер працює візажистом

Зазначимо, що про службу Чумакова у ФСБ свідчить відео, яке, за його словами, датується 2016 роком. Знято воно було у Північній Осетії після отримання тоді ще Олександром звання старшого лейтенанта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії дівчина переодяглася у чоловічий одяг і намагалася підірвати банкомат за допомогою газового балона.

Теги:
#Росія #ФСБ #Трансгендер #Камінг-аут
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