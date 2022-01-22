В России коп прострелил голову жене, пытавшейся его поцеловать: подробности

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

В России полицейский случайно попал из пистолета в голову своей жены, которая пыталась его обнять и поцеловать.

Как сообщает Telegram-канал "Shot", женщина, которая является лейтенантом полиции, решила проявить нежность к своему мужу, когда тот чистил табельное оружие, а вместо этого получила пулю в голову.

По словам 41-летнего полковника подмосковного ГУ МВД Алексея Кулдошина известно, что в тот день он сидел на диване в собственной квартире и занимался чисткой табельного оружия — травматического револьвера "Гроза Р-03". В этот момент к нему внезапно подошла 28-летняя жена и полезла обниматься. Пистолет случайно выстрелил.

В результате указанного инцидента женщина получила огнестрельное ранение в затылок. Также врачи медицинского учреждения, куда была госпитализирована пострадавшая, диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Несмотря на то, что потерпевшая указанные сведения, которые сообщил правоохранителям ее муж, подтвердила, подчеркнув, что это была неудачная попытка поцеловать мужчину, по данному факту было возбуждено уголовное производство. Теперь детали происшествия будут выяснять следователи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России нетрезвый полицейский случайно ранил свою дочь, выстрелив ей в голову. К счастью, девушка осталась жива, но была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.