У Росії коп прострелив голову дружині, яка намагалася його поцілувати: подробиці

Жінку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу

У Росії поліцейський випадково поцілив з пістолета у голову власної дружини, яка намагалася його обійняти та поцілувати.

Як повідомляє Telegram-канал "Shot", жінка, яка також є лейтенантом поліції, вирішила проявити ніжність до свого чоловіка, коли той чистив табельну зброю, а натомість отримала кулю в голову.

За словами 41-річного полковника підмосковного ГУ МВС Олексія Кулдошина відомо, що того дня він сидів на дивані у власній квартирі та займався чисткою табельної зброї — травматичного револьвера "Гроза Р-03". У цей момент до нього раптово підійшла його 28-річна дружина та полізла обійматися. Зброя випадково вистрілила.

У результаті вказаного інциденту жінка отримала вогнепальне поранення в потилицю. Також лікарі медичного закладу, куди було госпіталізовано постраждалу, діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму.

Не дивлячись на те, що потерпіла вказані відомості, які повідомив правоохоронцям її чоловік, підтвердила, наголосивши, що це була невдала спроба поцілувати чоловіка, за вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження. Тепер деталі події будуть з'ясовувати слідчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії нетверезий поліцейській випадково поранив свою доньку, вистріливши їй у голову. На щастя, дівчина залишилася живою, але була госпіталізована до медичного закладу в тяжкому стані.