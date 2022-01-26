Коктейль с огоньком: мужчину случайно подожгли в баре Петербурга (фото и видео)

Посетитель развлекательного заведения получил ожоги третьей степени

В России отдых в баре для одного из посетителей завершился госпитализацией в ожоговое отделение. Мужчина заказал у официантки "экстрим подачу" спиртного, которое женщина подожгла прямо на теле гостя.

Как сообщает издание 5-tv.ru, в тот вечер ничто не предвещало беды, однако последствия похода в заведение были очень трагическими.

По словам пострадавшего, он отдыхал в одном из местных баров вместе с товарищами. В какой-то момент мужчины решили заказать "особую" подачу коктейля, в процессе которой официантка должна облить посетителя абсентом и поджечь. Когда работница заведения черкнула зажигалкой, кожа на шее и груди вспыхнула. Мужчина надеялся, что его сразу начнут тушить, однако "проснулась" женщина секунд через десять после поджога и просто залила огонь на теле пострадавшего пепси-колой.

Видео поджога мужчины попал на видео

После того как все произошло, посетитель побежал в туалет, чтобы хоть как-то охладиться. Извинений в этот момент он не дождался, а официантка кричала, что такую подачу делает не впервые и просто не понимает, как такое могло произойти. Очнулась уже после, когда речь зашла об обращении в правоохранительные органы. Мужчина написал заявление в полицию и обратился в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей, шеи и груди.

Трагические последствия отдыха в баре

Также отмечается, что администрация бара, где произошел ужасный инцидент, отреагировала на все уже по приезду адвоката пострадавшего.

В свои оправдания виновница заявила, что до сих пор не понимает, как такое могло произойти. Сам же пострадавший предполагает, что в тот вечер она была нетрезвой, так что может даже не помнить того, что произошло.

Отметим также, что после огласки администрация заведения предложила пострадавшему денежную компенсацию в размере ста тысяч рублей.

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