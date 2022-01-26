Коктейль з вогником: чоловіка випадково підпалили у барі Петербурга (фото та відео)

Відвідувач розважального закладу отримав опіки третього ступеня

У Росії відпочинок у барі для одного з відвідувачів завершився госпіталізацією до опікового відділення. Чоловік замовив у офіціантки "екстрим подачу" спиртного, який жінка підпалила прямо на тілі гостя.

Як повідомляє видання 5-tv.ru, того вечора ніщо не віщувало біди, проте наслідки походу до закладу відпочинку були дуже трагічними.

За словами постраждалого, він відпочивав в одному з місцевих барів разом із товаришами. В якийсь момент чоловіки вирішили замовити "особливу" подачу коктейлю, в процесі якої офіціантка повинна облити відвідувача абсентом та підпалити. Коли працівниця закладу черкнула запальничкою, шкіра на шиї та грудях почала палати. Чоловік сподівався, що його одразу почнуть гасити, проте "прокинулася" жінка за секунд десять після підпалу та просто залила вогонь на тілі постраждалого пепсі-колою.

Відео підпалу чоловіка потрапив на відео

Після того, як все сталося, відвідувач побіг до туалету, аби хоча б якось охолодитися. Вибачень в цей момент він не дочекався, натомість офіціантка кричала, що таку подачу робить не вперше і просто не розуміє, як таке могло статися. Схаменулася вже після, коли мова зайшла про звернення до правоохоронних органів. Чоловік написав заяву до поліції та звернувся до медичного закладу, де лікарі діагностували у нього опіки дихальних шляхів, шиї та грудей.

Трагічні наслідки відпочинку у барі

Також зазначається, що адміністрація бару, де стався жахливий інцидент, відреагувала на все вже після приїзду адвоката постраждалого.

На свої виправдання винуватиця заявила, що дотепер не розуміє, як таке могло статися. Сам же постраждалий припускає, що того вечора вона була нетверезою, тож може навіть не пам'ятати того, що насправді відбулося.

Відзначимо також, що псля розголосу адміністрація закладу запропонувала постраждалому грошову компенсацію в розмірі ста тисяч рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії працівник поліції підстрелив свою дружину, коли та намагалася його обійняти та поцілувати. Інцидент трапився, коли полковник чистив удома свою табельну зброю, а його кохана — також працівник поліції, вирішила проявити ніжність до чоловіка. Як відомо з наслідків інциденту, момент жінка обрала вкрай недоречний.