Охранники Путина украли с кладбища его букет: момент попал на видео

В сети ситуацию подняли на смех.

Российский президент Владимир Путин накануне посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы возложить цветы к мемориалу памяти жертв блокады Ленинграда. Однако не успел он покинуть кладбище, как букет унесли.

На это указал российский блогер Рустем Адагамов.

"Неловко вчера с букетом цветов получилось. Его после возложения сразу унесли и это попало на видео", — написал он.

Эта странность вызвала волну шуток в сети. Так, например, российский политический аналитик Валерий Соловей пошутил, что таким образом венок не смогут использовать в "оккультном обряде", а другие отметили, что так нельзя будет взять образцы ДНК, а некоторые указали, что букет можно будет возложить еще куда-то.

Напомним, возложение цветов Путиным уже вызвало обсуждение в сети из-за того, что во время посещения кладбища полицейские ограничили к нему доступ посторонним. Так около огорожи остались стоять около 30 человек, среди которых были и блокадники. Их пустили лишь после того, как Путин покинул территорию кладбища.

Стоит также отметить, что все это время Путина от людей "оберегали" снайпера, которые не скрываясь расположились на крыше соседнего павильона.