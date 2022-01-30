Россия сдалась: ирландские рыбаки "отогнали" военный флот РФ

Российский флот будет переброшен в другой район после протестов рыбаков.

Протесты ирландских рыбаков против военных учений России в Ирландском море вынудили российские власти отступить и перенести военный флот в другой район.

Как сообщило посольство России в Ирландии, военный флот РФ переносит военные учения, которые планировались с 3 по 8 февраля, по просьбе правительства Ирландии и Организации производителей рыбы. Решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, а охарактеризовали его как "жест доброй воли".

Стоит отметить, что о полной отмене военных учений военного флота РФ в Ирландском море речь не идет. Маневры состоятся, но в другом районе.

Напомним, что вокруг военных учений РФ в Ирландии разразился громкий скандал. Дело в том, что воды, где российская сторона планировала проводить учения для флота, находятся в экономической зоне для освоения морских ресурсов (в 240 км от города Корк). Планы РФ не понравились ирландским рыбакам, которые заявили, что стрельба в море может негативно повлиять на рыбные запасы региона. А в союзе рыбаков юга и запада Ирландии вообще сказали, что "будут мирно срывать планы РФ по военным учениям".

После этого правительство Ирландии призвало Россию вообще отменить обучение в море, а глава МИД Саймон Ковени отметил, что сейчас РФ не стоит усиливать военную активность на границах ЕС, учитывая, что происходит в Украине.

Напомним, что Россия проводит обучение и недалеко от украинских границ. Они продолжаются в Брянской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях. Привлечены танки, боевые машины пехоты (всего около 300 единиц) и около 3 тысяч военных.