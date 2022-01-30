Росія здалася: ірландські рибалки "відігнали" військовий флот РФ

Російський флот перекинуть в інший район після протестів рибалок.

Протести ірландських рибалок проти військових навчань Росії в Ірландському морі змусили російську владу відступити й перенести військовий флот в іншу частину.

Як повідомило посольство Росії в Ірландії, військовий флот Росії переносить військові навчання, які планувалися з 3 по 8 лютого, через прохання уряду Ірландії та Організації виробників риби. Рішення ухвалив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а схарактеризувати його як "жест доброї волі".

Варто зазначити, що про повне скасування військових навчань воєнного флоту РФ у Ірландському морі не йдеться. Маневри відбудуться, але в іншому районі.

Нагадаємо, що довкола військових навчань РФ у Ірландії розгорівся гучний скандал. Річ у тому, що води, де російська сторона планувала проводити навчання для флоту, знаходяться в економічній зоні для освоєння морських ресурсів (за 240 км від міста Корк). Плани РФ не сподобалися ірландським рибалкам, які заявили, що стрілянина у морі може негативно вплинути на рибні запаси регіону. А у спілці рибалок півдня та заходу Ірландії взагалі сказали, що "мирно зриватимуть плани РФ щодо військових навчань".

Після цього уряд Ірландії закликав Росію взагалі скасувати навчання у морі, а глава МЗС Саймон Ковені зазначив, що зараз РФ не варто посилювати військову активність на кордонах ЄС з огляду на те, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, що Росія проводить навчання і неподалік українських кордонів. Вони тривають у Брянській, Воронезькій, Смоленській та Білгородській областях. Залучені танки, бойові машини піхоти (всього близько 300 одиниць) та приблизно 3 тисячі військових.