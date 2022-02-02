Путину вручили знаменитые женские духи: в сети высмеяли подарок

В интернете вспомнили, что запах легендарных духов был украден у компании "Брокар"

В среду, 2 февраля, на одной из торжественных церемоний в Москве президенту России Владимиру Путину презентовали необычный подарок. Ему достались пробники духов, среди которых и имевшая особую популярность в СССР "Красная Москва". Реакция сети не заставила себя долго ждать.

Видеозаписью с церемонии поделились в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА".

Презент для российского лидера подготовила советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Витковская. По ее словам, их духи пользуются огромной популярностью среди женщин как в России, так и за рубежом. "Красная Москва" же, утверждает Витковская, и вовсе могла найтись на туалетном столике у матери Владимира Путина.

Духи "Красная Москва"

"Это легенда, 97 лет на рынке", — отметила Витковская.

Интересно, что пользователи сети тут же отметили, что этот аромат считается украденным у компании "Брокар". Схожий запах имел парфюм, который выпускался в РФ еще до 1920 года, однако для полной копии россиянам не хватило нужного сырья. Поэтому и появился особенный, слегка нафталиновый аромат "Красной Москвы".

Впрочем, юзеры не оставили без внимания и сам факт подарка. Многие смеются, что Путин найдет кому их подарить — среди вариантов и Алина Кабаева, считающаяся избранницей российского президента, и даже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что это уже не первый раз за последние несколько дней, когда российский президент попадает в немилость у соцсетей. Ранее "Телеграф" писал о том, как в интернете отреагировали на "карантинное" распивание Путиным шампанского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.