"Где бронированное стекло?": в сети обсуждают испуг Путина на встрече с Орбаном (видео)

Официальные переговоры политиков длились около пяти часов

Во вторник, 1 февраля, в Москве состоялись официальные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Встречу бурно обсуждают в сети не только из-за неоднозначных заявлений политиков, но и противоэпидемических ограничений при их общении.

Первым на весьма курьезный момент обратил внимание Twitter-пользователь под ником "Проф. Преображенский".

"Путин и Орбан пьют шампанское на расстоянии 5 метров друг от друга. Ну, не чокаясь", — резюмировал юзер, опубликовав отрывок видео.

На записи действительно видно, как двое политиков находятся в разных концах комнаты, периодически салютуя друг другу бокалами с игристым. При этом они ведут весьма светскую беседу.

Также на видео можно заметить исключительно российские флаги и других участников встречи — предположительно охранников, на которых есть защитные маски. Путин и Орбан же обошлись без средств индивидуальной защиты.

Впрочем, их "карантинное" расстояние друг от друга не могло пройти незамеченным в сети. Многие пользователи обвинили российского лидера в трусости, а также подняли на смех венгерского политика.

Отметим, что во время переговоров с Путиным Виктор Орбан выразил ему свою поддержку, высказался против общих санкций от западных стран и заявил, что надеется на многолетнее сотрудничество с российским лидером.

Тем временем в Киеве прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона. Общаясь с прессой, Джонсон отметил профессионализм и мощность украинской армии. Зеленский же заявил, что хорошие отношения с Россией канули в лету после оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.