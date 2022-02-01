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"Де броньоване скло?": у мережі обговорюють переляк Путіна на зустрічі з Орбаном (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Орбан вважає Путіна своїм другом та добрим лідером нації Новина оновлена 01 лютого 2022, 22:23
Орбан вважає Путіна своїм другом та добрим лідером нації

Офіційні переговори політиків тривали близько п’яти годин

У вівторок, 1 лютого, у Москві відбулися офіційні переговори між російським президентом Володимиром Путіним та прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Зустріч бурхливо обговорюють у мережі не лише через неоднозначні заяви політиків, а й протиепідемічні обмеження при їх спілкуванні.

Першим на курйозний момент звернув увагу Twitter-користувач під ніком "Проф. Преображенский".

"Путін і Орбан п’ють шампанське на відстані 5 метрів один від одного. Ну, не цокаючись", — резюмував юзер, опублікувавши уривок відео.

На записі видно, як двоє політиків перебувають у різних кінцях кімнати, періодично салютуючи один одному бокалами з ігристим. При цьому вони ведуть світську бесіду.

Також на відео можна помітити лише російські прапори та інших учасників зустрічі — ймовірно, охоронців, на яких є захисні маски. Путін та Орбан же обійшлися без засобів індивідуального захисту.

Втім, їхня "карантинна" відстань одна від одної не могла пройти непоміченою в мережі. Багато користувачів звинуватили російського лідера в боягузтві, а також підняли на сміх угорського політика.

Зазначимо, що під час переговорів з Путіним Віктор Орбан висловив Росії свою підтримку, висловився проти спільних санкцій від західних країн і заявив, що сподівається на багаторічну співпрацю із російським лідером.

Тим часом у Києві відбулася зустріч українського президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона. Спілкуючись із пресою, Джонсон відзначив професіоналізм та потужність української армії. Зеленський же заявив, що хороші відносини з Росією закінчилися після окупації Криму та Донбасу у 2014 році.

Теги:
#Росія #Угорщина #Володимир Путін #Відео #Гумор #Віктор Орбан #Реакція мережі
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