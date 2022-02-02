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Путіну вручили знамениті жіночі парфуми: у мережі висміяли подарунок

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російський президент отримав повний набір парфумерії Новина оновлена 02 лютого 2022, 21:17
Російський президент отримав повний набір парфумерії

В інтернеті згадали, що запах легендарних парфумів був вкрадений у компанії "Брокар"

У середу, 2 лютого, на одній із урочистих церемоній у Москві президенту Росії Володимиру Путіну презентували незвичайний подарунок. Йому дісталися пробники парфумів, серед яких — і досить популярна у часи СРСР "Червона Москва". Реакція мережі не забарилася.

Відеозаписом із церемонії поділилися у Twitter-акаунті "Кремлівський пул РІА".

Презент для російського лідера підготувала радниця гендиректора парфумерної фабрики "Нова зоря" Антоніна Вітковська. За її словами, їхні парфуми мають величезну популярність серед жінок як у Росії, так і за кордоном. "Червона Москва" ж, стверджує Вітковська, узагалі могла знайтися на туалетному столику у матері Володимира Путіна.

Парфуми "Червона Москва"
Парфуми "Червона Москва"

"Це легенда, 97 років на ринку", — зазначила Вітковська.

Цікаво, що користувачі мережі відразу зазначили, що цей аромат вважається викраденим у компанії "Брокар". Подібний запах мав парфум, який випускався у РФ ще до 1920 року, але для повної копії росіянам забракло необхідної сировини. Тож і з’явився особливий, дещо нафталіновий аромат "Червоної Москви".

Втім, користувачі не залишили поза увагою і сам факт презенту. Багато хто сміється, що Путін знайде кому подарувати ці парфуми — серед варіантів і Аліна Кабаєва, яка вважається обраницею російського президента, і навіть голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що це вже не вперше за останні кілька днів, коли російський президент потрапляє у немилість у соцмереж. Раніше "Телеграф" писав про те, як в інтернеті відреагували на "карантинне" розпивання Путіним шампанського з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Теги:
#Росія #Духи #Володимир Путін #Президент Росії #Червона Москва
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