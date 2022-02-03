Россия отомстила Германии за закрытие пропагандистского канала RT

Речь о прекращении вещания телеканала Deutche Welle.

Россия ввела санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в отместку за прекращение вещания российской компании RT. Известно, что в РФ закроют редакцию DW, а всех журналистов лишат аккредитации.

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел России.

Указано, что решение по остановке работы Deutsche Welle в России принималось как ответная реакция на запрет работы российского телеканала RT DE в Германии. К слову, российский телеканал в ФРГ закрыли 1 февраля из-за отсутствия у них требуемой для СМИ лицензии.

Что касается деятельности Deutsche Welle на территории РФ, то Кремль в отместку закрывает корреспондентский пункт компании и аннулирует аккредитации всех сотрудников. Более того, Россия намерена зачислить DW в список СМИ, которые якобы выполняют функции иностранного агента.

Однако и на этом РФ не собирается останавливаться — на сайте МИД указано, что они планируют создать перечень структур в Германии, которые могут быть причастны к запрету вещания RT DE и запретить им въезд в Россию.

По данным из открытых источников, RT – российская государственная многоязычная телекомпания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, офис находится в Москве. Вещает на английском, арабском, испанском, русском и немецком языках. Часто разоблачается в систематической пропаганде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вопрос пропагандистки Ольги Скабеевой в прямом эфире телеканал "Россия 1" поразил главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина. Он назвал слова журналистки "дичью".