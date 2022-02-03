Росія помстилася Німеччині за закриття пропагандистського каналу RT

Йдеться про припинення мовлення телеканалу Deutche Welle.

Росія ввела санкції проти німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle, щоб помститися за припинення мовлення російської компанії RT. Відомо, що у РФ закриють редакцію DW, а всіх журналістів позбавлять акредитації.

Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

Вказано, що рішення щодо зупинки роботи Deutsche Welle в Росії приймалося як реакція у відповідь на заборону роботи російського телеканалу RT DE в Німеччині. До речі, російський телеканал у ФРН закрили 1 лютого через відсутність у них ліцензії, що необхідна для ЗМІ.

Що стосується діяльності Deutsche Welle на території РФ, то Кремль, щоб помститися, закриває кореспондентський пункт компанії та анулює акредитації всіх співробітників. Щобільше, Росія має намір зарахувати DW до списку ЗМІ, які виконують функції іноземного агента.

Однак і на цьому РФ не планує зупинятися — на сайті МЗС зазначено, що вони планують створити перелік структур у Німеччині, які можуть бути причетні до заборони мовлення RT DE та заборонити їм в’їзд до Росії.

За даними з відкритих джерел, RT — російська багатомовна телекомпанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, офіс знаходиться у Москві. Віщає англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовами. Часто викривається у систематичній пропаганді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що питання пропагандистки Ольги Скабєєвої у прямому ефірі телеканал "Росія 1" вразив ватажка терористичного угрупування "ДНР" Дениса Пушиліна. Він назвав слова журналістки "маячнею".