Коммунальщики задушили собаку удавкой во время отлова (видео 18+)

Поймали двух животных.

В российском городе Самара сотрудники коммунальной службы, которые занимались отловом собак на улице проявили жестокость по отношению к животным и задушили одного из пойманных псов.

Об этом в социальных сетях сообщают "Охотники на живодеров".

По словам очевидицы произошедшего, все случилось на улице Вилоновская — поймали двух собак. Одну из них держали мордой в снегу с помощью петли-удавки и возле морды была кровь. В ответ на замечание прохожей, что у собаки есть хозяин ей ответили, что она без ошейника и что собакам поставят клипсу и сделают стерилизацию и вернут обратно.

Также коммунальщики сослались на жалобы на животных. Как сказано в сообщении, черную собаку тащили в машину по земле и она не подавала признаков жизни.

Пост в социальной сети

Внимание — видео 18+ содержит сцены жестокого обращения с животными и может оказаться шокирующим.

Ранее "Телеграф" писал про то, как стоит поступать в случае если вас укусила собака на улице. Необходимо не только обратиться за медицинской помощью, но и сфотографировать животное. Если собака домашняя — нужно уточнить ее прививочный статус у хозяина.