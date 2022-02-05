Укр

Коммунальщики задушили собаку удавкой во время отлова (видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Животное могло быть хозяйским
Животное могло быть хозяйским

Поймали двух животных.

В российском городе Самара сотрудники коммунальной службы, которые занимались отловом собак на улице проявили жестокость по отношению к животным и задушили одного из пойманных псов.

Об этом в социальных сетях сообщают "Охотники на живодеров".

По словам очевидицы произошедшего, все случилось на улице Вилоновская — поймали двух собак. Одну из них держали мордой в снегу с помощью петли-удавки и возле морды была кровь. В ответ на замечание прохожей, что у собаки есть хозяин ей ответили, что она без ошейника и что собакам поставят клипсу и сделают стерилизацию и вернут обратно.

Также коммунальщики сослались на жалобы на животных. Как сказано в сообщении, черную собаку тащили в машину по земле и она не подавала признаков жизни.

Пост в социальной сети
Пост в социальной сети

Внимание — видео 18+ содержит сцены жестокого обращения с животными и может оказаться шокирующим.

Ранее "Телеграф" писал про то, как стоит поступать в случае если вас укусила собака на улице. Необходимо не только обратиться за медицинской помощью, но и сфотографировать животное. Если собака домашняя — нужно уточнить ее прививочный статус у хозяина.

Теги:
#Россия #Самара #Собака
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
Дата публикации
Категория
Денис Монастырский
Скандал с Трухиным: в сети не поверили "жесткому" заявлению Монастырского
Дата публикации
Категория
Приказ вступит в силу 5 февраля
Встреча с Налоговой обеспечена: что изменится для покупателей квартир с 5 февраля
Дата публикации
Категория
Украина - Россия
Украина в матче-триллере проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу (видео)
Дата публикации
Категория
Российская армия
Карты вторжения России в Украину: как менялась ситуация с осени-2021