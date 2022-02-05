Комунальники задушили собаку зашморгом під час вилову (відео 18+)

Впіймали двох тварин.

У російському місті Самара співробітники комунальної служби, які займалися виловом собак на вулиці, виявили жорстокість стосовно тварин і задушили одного зі спійманих псів.

Про це у соціальних мережах повідомляють "Мисливці на живодерів".

За словами очевидиці того, що сталося, все трапилося на вулиці Вілонівській — упіймали двох собак. Одну з них тримали мордою в снігу за допомогою петлі-зашморгу і біля морди була кров. У відповідь на зауваження перехожої, що собака має господаря, їй відповіли, що вона без нашийника і що собакам поставлять кліпсу і зроблять стерилізацію і повернуть назад.

Також комунальники послалися на скарги на тварин. Як сказано в повідомленні, чорного собаку тягли в машину по землі і він не подавав ознак життя.

Пост у соціальній мережі

Увага — відео 18+ містить сцени жорстокого поводження з тваринами і може виявитися шокуючим.

Раніше "Телеграф" писав про те, як варто робити якщо вас вкусив собака на вулиці. Необхідно не лише звернутися за медичною допомогою, а й сфотографувати тварину. Якщо собака домашня — потрібно уточнити її статус щеплення у господаря.