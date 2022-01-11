Чревато столбняком и бешенством: что делать, если покусала собака

После укусов животных есть риск подцепить опасные болезни, потому стоит сразу же обращаться к врачам.

В Украине до сих пор не существует внятного государственного механизма контроля над бродячими животными, а потому по большей части присмотром за ними занимаются различные волонтерские организации. Естественно такая ситуация чревата тем, что встреча с бездомными собаками может обернуться неприятными последствиями.

О том, как избежать тяжелых последствий пишет медицинский онлайн-хаб Doc.ua.

Хоть собаки зачастую не набрасываются на людей без причин, но все же прогулки по малонаселенным районам городов чреваты встречей со стаей бродячих животных, которые не всегда рады видеть "чужаков" на своей территории.

Что делать когда покусала собака?

В первую очередь стоит запомнить приметы собаки, а по возможности сделать ее фотографию. Если животное домашнее и находилось возле хозяина, то стоит уточнить у него информацию о том, получало ли оно прививки, какой вакциной и когда это было сделано. Поскольку разные препараты имеют разные сроки действия, то это может повлиять на дальнейшие действия.

Стоит отметить, что если вас покусало домашнее животное, то вы вправе потребовать от его владельца компенсацию за причиненный ущерб.

Даже если собака не прокусила кожу, то место укуса стоит промыть водой с мылом, хозяйственное подойдет для этих целей лучше из-за более высокого содержания щелочи. Лишь после этого ранку можно обрабатывать антисептиком и то подойдет не любой.

Лучше будет использовать перекись водорода, а вот использовать йод, зеленку или спирт не рекомендуется, так как они могут замедлить процесс заживления.

После этого необходимо наложить на ранку тугую марлевую повязку и обратиться к врачам. Если после укуса возникло сильное кровотечение, то стоит сразу же вызывать скорую.

В любом случае заниматься самолечением не стоит, если собака прокусила кожу до крови, то существует серьезная опасность подцепить какую-либо инфекционную болезнь вроде столбняка. Но особо опасным в этом случае является бешенство.

Лечения от бешенства не существует, спасти от него может лишь вовремя пройденная процедура вакцинации. А поэтому не стоит тратить время, а вместо того необходимо сразу же обратиться в травмпункт.

Важно: в первую очередь врачи захотят посмотреть на то, прокусила ли собака одежду, в которой находился пострадавший в момент укуса, а потому необходимо взять ее с собой.

Любую укусившую собаку врачи расценивают как бешеную, до тех пор пока не будет основания считать обратное. Так что они обязательно спросят о приметах животного, а также об адресе, где произошло нападение. Фотография животного позволит ветеринарам быстрее вычислить покусавшую собаку.

Вакцинации от бешенства бояться не стоит, страшилки о 40 уколах уже остались в прошлом. Ныне пациенту предложат получить 5 прививок в течение месяца.

Также пострадавшему предложат получить прививку от столбняка, если он ее не получал ранее.

Стоит отметить, что в случае, если рана серьезная, то может понадобиться дополнительное хирургическое вмешательство.

Напомним, к контактам с животными стоит относиться с осторожностью, поскольку даже кошачьи царапины могут стать причиной болезней. Оказывается, существует даже специальный термин, обозначающий так называемую "болезнь кошачьих царапин".