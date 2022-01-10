Чем опасны кошачьи царапины: объяснение специалиста

Даже домашний питомец способен принести в человеческий организм не слишком приятную инфекцию

Многие владельцы котов и кошек знают не по наслышке, что такое — расцарапанные руки. Зачастую хвостатый друг выпускает когти во время игры, не понимая, что человеческая кожа намного тоньше кошачьей. Однако мы прощаем любимцам все, будучи уверенными, что ранки скоро заживут.

Впрочем, по словам терапевта и гастроэнтеролога Веры Самсоновой, кошачьи царапины могут нести в себе дополнительную опасность, передает "Телеграф".

Оказывается, существует даже специальный термин, обозначающий так называемую "болезнь кошачьих царапин". Одним словом специалисты именуют его "фелиноз" или "бартонеллез".

Среди наиболее характерных симптомов этого заболевания, проявляющегося после появлений царапин от кошачьих когтей, называют:

небольшое повышение температуры;

общую усталость, сильную утомляемость;

появление озноба и дрожи;

увеличение лимфоузлов.

Также воспаляется место проникновения бактерий — на коже, где оставлены ранки, или, к примеру, слизистая — если болезнь проникла через слюну.

Вера Самсонова подчеркивает, что очень часто фелиноз не диагнострируют — все признаки обычно списывают на обычное ОРВИ. Однако лимфоузлы могут оставаться увеличенными на протяжении месяца и даже больше, что будет доставлять дополнительный дискомфорт.

Коты не понимают, что наша кожа — менее прочная, чем их

Врач подчеркивает: это действительно весьма легкая болезнь. Но при определенном стечении обстоятельств фелиноз может быстро перерасти в хроническое заболевание.

По словам Самсоновой, "болезнь кошачьих царапин" может стать продвижением к:

поражению суставов (артрозу);

увеличению селезенки или печени;

постоянному повышению температуры;

острой агрессивности и раздражительности;

бактериальной пневмонии;

резкому и нездоровому похудению.

Хуже всего приходится из-за фелиноза людям с особо пониженным иммунитетом — с ВИЧ, раком или после химиотерапии.

Важно понимать: внешне понять, является ли ваша кошка носителем инфекции, просто невозможно. Однако не будет лишним провериться у ветеринара, а также регулярно проверять питомца на блох — инфекция передается животному именно через укусы этих паразитов.

Если царапин не удалось избежать, тщательно промойте "атакованное" место водой с мылом, можно обработать антисептиком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новом исследовании ученых из университета Ливерпуля, посвященному котам. Оказалось, что наши хвостатые любимцы могут быть подвержены различным психозам.