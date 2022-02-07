Укр

"Пособники фашистов": в России учительницу уволили за стихи репрессированных при Сталине поэтов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Действия девушки не понравились директрисе старых нравов Новость обновлена 07 февраля 2022, 09:59
Действия девушки не понравились директрисе старых нравов

Педагогу предъявили "утрату доверия" для дальнейшего преподавания детям

В России из одной из петербургских школ "выжили" педагога-организатора за чтение поэзии "неугодных" администрации заведения авторов. В опалу учительница Серафима Сапрыкина попала из-за стихов репрессированных Даниила Хармса и Александра Введенского.

Подробности сообщила сама Сапрыкина на личной Facebook-странице.

Как объяснила девушка, она согласовала с завучем школы литературный вечер для учеников 10 класса. На нем она и читала детям стихи упоминятых поэтов. При этом старшая коллега якобы согласовала подобное мероприятие.

Уволенная учительница Серафима Сапрыкина
Уволенная учительница Серафима Сапрыкина

"Он была от идеи в восторге", — написала Сапрыкина, тут же добавив, что во время разговора с директрисой школы поддержки от завуча она не получила.

Девушку обвинили в том, что она познакомила десятиклассников с творчеством "врагов народа". Прилагаем несколько стихотворений выбранных педагогом авторов для ознакомления.

Детский стих Хармса
Детский стих Хармса
Поэзия Хармса
Поэзия Хармса
Стих Введенского
Стих Введенского
Взрослая поэзия Введенского
Взрослая поэзия Введенского

Также Хармса и Введенского назвали "пособниками фашистов". Любые возражения учительницы были отброшены.

"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", — отметила педагог в своей публикации.

Александр Введенский
Александр Введенский
Даниил Хармс
Даниил Хармс

По мнению Сапрыкиной, 80-летняя директриса делает все, чтобы вернуть в нынешнее время времена репрессий 37-го года. Поэтому, спустя больше чем месяц после инцидента и вынужденного увольнения, девушка все же решила рассказать о случившемся.

Ей предъявили "утрату доверия" и назвали "неподконтрольной", хотя, по словам учительницы, она ничего в школе не делала без спроса.

"Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно", — резюмировала Серафима Сапрыкина.

Отметим, что мнения людей об инциденте разделились.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об увольнении учителя физики в одной из школ Одессы. В этом случае причина отстранения педагога не в стихах, а в применении силы к непослушному семикласснику.

Теги:
#Россия #Санкт-Петербург #Школа #Увольнение #Стихи #Учительница #Поэты
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