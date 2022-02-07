"Пособники фашистов": в России учительницу уволили за стихи репрессированных при Сталине поэтов

Педагогу предъявили "утрату доверия" для дальнейшего преподавания детям

В России из одной из петербургских школ "выжили" педагога-организатора за чтение поэзии "неугодных" администрации заведения авторов. В опалу учительница Серафима Сапрыкина попала из-за стихов репрессированных Даниила Хармса и Александра Введенского.

Подробности сообщила сама Сапрыкина на личной Facebook-странице.

Как объяснила девушка, она согласовала с завучем школы литературный вечер для учеников 10 класса. На нем она и читала детям стихи упоминятых поэтов. При этом старшая коллега якобы согласовала подобное мероприятие.

Уволенная учительница Серафима Сапрыкина

"Он была от идеи в восторге", — написала Сапрыкина, тут же добавив, что во время разговора с директрисой школы поддержки от завуча она не получила.

Девушку обвинили в том, что она познакомила десятиклассников с творчеством "врагов народа". Прилагаем несколько стихотворений выбранных педагогом авторов для ознакомления.

Детский стих Хармса

Поэзия Хармса

Стих Введенского

Взрослая поэзия Введенского

Также Хармса и Введенского назвали "пособниками фашистов". Любые возражения учительницы были отброшены.

"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", — отметила педагог в своей публикации.

Александр Введенский

Даниил Хармс

По мнению Сапрыкиной, 80-летняя директриса делает все, чтобы вернуть в нынешнее время времена репрессий 37-го года. Поэтому, спустя больше чем месяц после инцидента и вынужденного увольнения, девушка все же решила рассказать о случившемся.

Ей предъявили "утрату доверия" и назвали "неподконтрольной", хотя, по словам учительницы, она ничего в школе не делала без спроса.

"Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно", — резюмировала Серафима Сапрыкина.

Отметим, что мнения людей об инциденте разделились.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об увольнении учителя физики в одной из школ Одессы. В этом случае причина отстранения педагога не в стихах, а в применении силы к непослушному семикласснику.