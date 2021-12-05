Обещал над*истать в рюкзак: в Одессе уволили учителя, который применил силу к непослушному ученику (видео)

Шестиклассник отказывался слушаться преподавателя и хотел самовольно покинуть класс

В Одесском лицее №82 произошел неприятный инцидент с применением физической силы к школьнику. В результате рабочего места лишился учитель истории.

Информацию об этом 4 декабря сообщила на своей Facebook-странице глава департамента образования горсовета Елена Буйневич. Видео произошедшего опубликовали местные Telegram-каналы.

Как оказалось, на днях совсем не по плану пошел очередной урок истории в шестом классе 82 школы. Один из учеников несколько раз просился выйти в туалет, но учитель ему отказал в такой возможности.

Школа на карте Одессы

По словам одноклассников нарушителя дисциплины, мальчик заявил, что "над*истает в рюкзак", после чего встал и попытался выйти из кабинета. В этот момент у преподавателя сдали нервы, после чего он схватил ученика и попытался выволочь его из класса — прямиком к директору.

Так выглядит сама школа

Многие дети снимали перепалку на видео: видно, что взрослый мужчина тащит ребенка то за шею, то за ноги. В какой-то из моментов паренек оказывается в углу коридора, но все равно отказывается идти к директору.

Разумеется, что мнения общества сразу разделились. Кто-то встал на защиту учителя, которому трепают нервы, кто-то уверен, что детей бить нельзя.

Второго варианта придерживается и уже упомянутая Елена Буйневич. Чиновница отметила, что применение силы к ученикам равно выходу из профессии, поэтому увольнение учителя является правильной реакции администрацией школы.

При этом она отмечает, что глобальной проблемой является абсолютное отсутствие контроля над детьми в учебном заведении, а также незащищенность учителей.

"Постоянные нарушения дисциплины, срывы уроков, отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей. Мол, беседы мы проводим, но… но смысла нет. Куча жалоб от родителей, детям не дают учиться, — говорит Буйневич. — В случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной".

В конкретном инциденте по лицею №82 чиновника горсовета пообещала устроить большую проверку, которая коснется не только педагогов, но и учеников с родителями.

"Я знаю, что в истории с учеником, которого тянули, решили все "тихо и мирно". Но, простите, так не будет. В этой истории не один учитель виноват. Его действия на поверхности, очевидные, но к этому результату привели две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей", — подчеркнула Елена Буйневич.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай грубого отношения учителей к школьникам. Как рассказывал "Телеграф", в Киеве сняли на видео, как посреди перемены один из педагогов 152 школы обзывал учеников "негодяями" и "козлами".