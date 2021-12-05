Обіцяв над*истати в рюкзак: в Одесі звільнили вчителя, який застосував силу до неслухняного учня (відео)

Шестикласник відмовлявся слухатися викладача та хотів самовільно покинути клас

В Одеському ліцеї №82 стався неприємний інцидент із застосуванням фізичної сили до школяра. Як наслідок — вчитель історії втратив місце роботи.

Інформацію про це 4 грудня повідомила на своїй Facebook сторінці голова департаменту освіти міськради Олена Буйневич. Відео події опублікували місцеві Telegram-канали.

Як виявилося, днями зовсім не за планом пішов черговий урок історії у шостому класі 82 школи. Один із учнів кілька разів просився вийти в туалет, але вчитель йому відмовив у такій можливості.

Школа на карті Одеси

За словами однокласників порушника дисципліни, хлопчик заявив, що "над*истає в рюкзак", після чого встав і спробував вийти з кабінету. У цей момент у викладача здали нерви, після чого він схопив учня і спробував витягнути його з класу — прямісінько до директора.

Так виглядає сама школа

Чимало дітей знімали інцидент на відео: видно, що дорослий чоловік тягне дитину то за шию, то за ноги. В якийсь момент хлопець опиняється в кутку коридору, але все одно відмовляється йти до директора.

Очевидно, що думки суспільства відразу розділилися. Хтось став на захист вчителя, якому нервують нерви, хтось впевнений, що дітей бити не можна.

Другого варіанту дотримується і вже згадана Олена Буйневич. Чиновниця зауважила, що застосування сили до учнів прирівнюється до виходу з професії, тому звільнення вчителя є правильною реакцією адміністрації школи.

При цьому вона зазначає, що глобальною проблемою є абсолютна відсутність контролю за дітьми у навчальному закладі, а також незахищеність вчителів.

"Постійні порушення дисципліни, зриви уроків, відсутність розуміння та підтримки з боку батьків. Мовляв, бесіди ми проводимо, але… але сенсу немає. Купа скарг від батьків, дітям не дають вчитися, — каже Буйневич. — У випадках, коли дитина категорично заперечує норми поведінки, школа не має виглядати беззахисною".

Щодо конкретного інциденту у ліцеї №82 чиновниця міськради пообіцяла влаштувати велику перевірку, яка торкнеться не лише педагогів, а й учнів з батьками.

"Я знаю, що в історії з учнем, якого тягнули, вирішили все "тихо і мирно". Але, вибачте, так не буде. У цій історії не один учитель винен. Його дії на поверхні, очевидні, але до цього результату привели дві ліві ноги замість рук у багатьох дорослих людей", — наголосила Олена Буйневич.

Нагадаємо, останнім часом це вже не перший випадок брутального ставлення вчителів до школярів. Як розповідав "Телеграф", у Києві зняли на відео, як серед зміни один із педагогів 152 школи обзивав учнів "негідниками" та "козлами".