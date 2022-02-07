"Посібники фашистів": у Росії вчительку звільнили за вірші репресованих за Сталіна поетів

Педагога звинуватили у "втраті довіри" для подальшого викладання дітям

У Росії з однієї з петербурзьких шкіл "вижили" педагога-організатора за читання поезії "неугодних" адміністрації закладу авторів. В опалу вчителька Серафима Саприкіна потрапила через вірші репресованих Данила Хармса та Олександра Введенського.

Подробиці повідомила сама Саприкіна на особистій Facebook-сторінці.

Як пояснила дівчина, вона погодила із завучем школи літературний вечір для учнів 10 класу. На ньому вона читала дітям вірші згаданих поетів. При цьому старша колега нібито погодила подібний захід.

Звільнена вчителька Серафима Саприкіна

"Вона була від ідеї в захваті", — написала Саприкіна, відразу додавши, що під час розмови з директрисою школи підтримки від завуча вона не отримала.

Дівчину звинуватили у тому, що вона познайомила десятикласників із творчістю "ворогів народу". Додаємо кілька віршів обраних педагогом авторів для ознайомлення.

Дитячий вірш Хармса

Поезія Хармса

Вірш Введенського

Доросла поезія Введенського

Також Хармса та Введенського назвали "пособниками фашистів". Будь-які заперечення вчительки було відкинуто.

"Ці люди, за словами директора, були заслужено схоплені НКВС і змучені за свої "злочини", і їхні вірші можна обговорювати лише "на ваших богемних кухнях", — зазначила педагог у своїй публікації.

Олександр Введенський

Данило Хармс

На думку Саприкіної, 80-річна директриса робить усе, щоб повернути час репресій 37-го року. Тому, більш ніж через місяць після інциденту і вимушеного звільнення, дівчина все ж вирішила розповісти про те, що сталося.

Їй пред’явили "втрату довіри" та назвали "непідконтрольною", хоча, за словами вчительки, вона нічого в школі не робила без попереднього погодження.

"Так, я хотіла б, щоб про це дізналися у міському відділі освіти та у ЗМІ, я бажаю, щоб сталіністи вели свої промови на своїх кухнях і пошепки, я бажаю чудовим дітям інших директорів. Мені більше нічого не страшно", — резюмувала Серафима Саприкіна.

Зазначимо, що думки людей щодо інциденту розділилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про звільнення вчителя фізики в одній із шкіл Одеси. І тут причина усунення педагога не у віршах, а застосуванні сили до неслухняного семикласника.