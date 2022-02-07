В России разразился скандал из-за орангутана и выборов: подробности (фото)

Власти Новосибирска увидели в победе примата политическую составляющую.

В Новосибирском зоопарке (РФ) разгорелся целый скандал вокруг выборов символа года — его должны были избрать среди манула, орангутана, амурского тигра, снежного барса и белого медвежонка. В то время как власти города всячески поддерживали медведя и барса, простые жители собирали целые кампании в поддержку орангутана.

Как сообщает BBС, в сети до последнего дня голосования точились ожесточенные дискуссии, в которых жители обвиняли власть в накрутке голосов за белого медвежонка. В противовес этому, люди устроили общественную кампанию и активно голосовали за орангутана.

Орангутан Бату

Медведица Шилка

К слову, это дало свои плоды и орангутан по кличке Бату в момент окончания голосования, 7 февраля, таки оказался победителем, набрав почти 40% голосов и опередив снежного барса. Об этом свидетельствуют результаты голосования на городском портале Новосибирска.

Результаты голосования за талисмана Новосибирска

Однако, после увиденных результатов руководство зоопарка Новосибирска попросило мэрию остановить голосование. Как сообщает "Радио Свобода", победу орангутана посчитали "фарсом" с "политической окраской".

Власти Новосибирска заявили, что процедура выбора остановлена по просьбе зоопарка, а участвующие в голосовании звери больше не будут фигурировать в выборах. Более того, выборы талисмана назвали обычным опросом, в который вмешалась "политическая составляющая". Издание "Тайга.инфо" сообщило, что в мэрию Новосибирска даже поступила "настоятельная просьба" от властей не допустить победы орангутана, а некоторые СМИ писали о накрутке голосов за барса.

Не осталась без внимания эта ситуация как в России, так и в Украине. В частности журналист-международник Иван Яковина написал, что о противостоянии стало известно уже всему миру и за орангутанга стала голосовать уже вся планета, а власть просто отменила итоги голосования.

"В общем, россиянам не дают выбрать даже символ города. В сети уже пишут, что к орангутангу уже пришли менты с обыском, его подозревают в неповиновении законным требованиям полиции и в создании экстремистского сообщества", — иронизировал журналист.

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