У Росії вибухнув скандал через орангутана і вибори: подробиці (фото)

Влада Новосибірська побачила у перемозі примата політичну складову.

У Новосибірському зоопарку (РФ) розгорівся цілий скандал навколо виборів символу року — його мали обрати серед манула, орангутана, амурського тигра, снігового барса і білого ведмежати. У той час як влада міста всіляко підтримувала ведмедя та барса, прості жителі збирали цілі кампанії на підтримку орангутана.

Як повідомляє BBС, у мережі до останнього дня голосування точилися запеклі дискусії, в яких жителі звинувачували владу в накрутці голосів за білого ведмедя. На противагу цьому люди влаштували громадську кампанію й активно голосували за орангутана.

Орангутан Бату

Ведмедиця Шилка

До речі, це дало свої плоди і орангутан на прізвисько Бату в момент закінчення голосування, 7 лютого, таки виявився переможцем, набравши майже 40% голосів і випередивши снігового барса. Про це свідчать результати голосування на міському порталі Новосибірська.

Результати голосування за талісмана Новосибірська

Однак після побачених результатів керівництво зоопарку Новосибірська попросило мерію зупинити голосування. Як повідомляє "Радіо Свобода", перемогу орангутана назвали "фарсом" з "політичним забарвленням".

Влада Новосибірська заявила, що процедура вибору зупинена на прохання зоопарку, а звірі, які беруть участь у голосуванні, більше не будуть фігурувати у виборах. Щобільше, вибори талісмана назвали звичайним опитуванням, в яке втрутилася "політична складова". Видання "Тайга.інфо" повідомило, що в мерію Новосибірська навіть надійшло "переконливе прохання" від влади не допустити перемоги орангутана, а деякі ЗМІ писали про накрутку голосів за барса.

Не залишилася поза увагою ця ситуація як у Росії, так і в Україні. Зокрема журналіст-міжнародник Іван Яковина написав, що про протистояння стало відомо вже всьому світу і за орангутана почала голосувати вже вся планета, а влада просто скасувала підсумки голосування.

"Загалом, росіянам не дають вибрати навіть символ міста. У мережі вже пишуть, що до орангутана вже прийшли менти з обшуком, його підозрюють у непокорі законним вимогам поліції та у створенні екстремістської спільноти", — іронізував журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Запорізькій області мешкають десять тигрів і чому їх називають "добрими сусідами".