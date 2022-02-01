"Дуже передбачувані та добрі сусіди": розповідь про те, як на Запоріжжі живуть десять тигрів
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Першого лютого за китайським календарем розпочався рік водяного Тигра.
Можна залишатися байдужим до зодіакальних знаків китайського календаря, але складно не захоплюватися такою могутньою і красивою твариною, як тигр. На території України їх можна побачити лише у деяких зоопарках. А от у родини Пилишенків із міста Василівка Запорізької області не лише вони, а ще й леви, ведмеді, пантери, єноти, дикобрази живуть просто у дворі, благо, він знаходиться на околиці населеного пункту.
Але це не звичайний приватний зоопарк, а Реабілітаційний центр для хижаків під назвою HomeZoo Center. Сюди привозять врятованих тварин із тих місць, де вони утримувалися в жахливих умовах, тісних клітинах, недоїдали, завершили "кар’єру" в цирках або з ними трапилося якесь лихо. Власник Реабілітаційного центру — художник і коваль Олександр Пилишенко створив для чотирилапих практично курортні умови й тепер усі, хто приїжджає помилуватися ними, зазначають, що звірі вгодовані, спокійні, грайливі та з гарною вовною. Прошу його розповісти про своїх смугастих вихованців.
"На сьогодні у нас у Центрі міститься 10 тигрів, — каже Олександр Олександрович. — Дев’ять із них – амурські та один білий – бенгальський. Це "дівчата" та "хлопчики", різного віку – від шести місяців до 16 років. Перші тигри тут з’явилися у 2013 році".
Здається, величезні могутні звірі мають бути "грозою" усім оточуючим. Але Пилишенко характеризує їх зовсім інакше. "Вони дуже передбачувані та добрі сусіди, я для себе таку аналогію вивів. Ті, хто бачив, як вони поводяться в природі, кажуть, що коли тигр полює, то перед атакою зазвичай попереджає свій видобуток риком. Тому навіть є таке порівняння, що пантера — "невігла", а тигр — "джентльмен": хтось полює тишком-нишком, а хтось попереджає про те, що він збирається зробити".
Сан Санич (найчастіше його так називають) підкреслює, що тигр ніколи не вчинить зайве вбивство, тобто, дуже раціонально використовуватиме свою мисливську навичку — тільки з метою харчування, а ще ніколи не образить сусідів, які поряд з ним живуть у природних умовах. Каже — тигри навіть не починають бійки просто так, з’ясовуючи стосунки. І із задоволенням розповідає про сімейну пару тигрів, які у них живуть багато років.
"Самець приблизно вдвічі важчий за самку, але він постійно їй поступається. Вона така гидка, намагається задиратися, а він просто сидить і чекає, всім своїм виглядом показуючи: "Коли ти вже підеш, просто дістала цими з’ясуваннями". Реально він у два рази більше і сильніше, ніж самка, але він прощає їй все. Просто все!"
Тигра звуть Рутгард — з нормандського його кличка перекладається як "славний списоносець", йому 16 років, його жінці — трохи понад 10 років і її звуть Окка, що в перекладі з японської означає "квітка сакури".
"Ну а їхня малеча, яка з’явилася на світ наприкінці липня минулого року, поки що безіменна. І ми готові прислухатися до думки читачів "Телеграфа" і вибрати одне із запропонованих імен, щоб її назвати", – несподівано заявляє Пилишенко.
Волохата дитина, за словами власника HomeZoo, розпещена обома батьками. "Їй прощається все, вона може будь-який шматок м’яса у будь-якого з батьків відібрати. Вона така мила, товстенька, кумедна. Вона народилася у нас, а батьки потрапили до нас у 2013-му році з розплідника в Кемерово (Російська Федерація). До того ж вони були списані як не репродуктивні, а в нас народилося вже 15 кошенят, включаючи вищезгадану малу.
У Центрі живуть ще 4 кошеня з їхніх попередніх послідів, які також народилися у Василівці. Це півторарічні хлопчики Луна (з наголосом на першому складі) та Кензо – їм зараз по 1,5 роки та Акіра, який народився 17 січня 2021 року. А ось дівчинка Аврора живе із левом Патріком. Багато хто, напевно, зараз здивувався цьому. Ось як це пояснює Сан Санич.
"Там взагалі нічого дивного, вони живуть разом уже 6,5 років. А зараз у нас є багато молоді, і леви й тигри: Луна та Кензо, Акіра, Лелік та Нео – живуть усі разом у великому вольєрі. Тобто ці великі кішки можуть добре контачити та в ідеальних умовах навіть давати потомство.У природі такого не буває, тому що представників цих видів поділяють тисячі кілометрів. Але, по суті, в умовах, в яких тигри та леви можуть жити разом, дуже рідко, наголошую, народжуються малюки від самця-лева та тигриці".
Така істота називається лігр. Пишенко згадує, що на всьому пострадянському просторі таке було лише у Новосибірському зоопарку. "Там народилися хлопчик і дівчинка лігри. Потім хлопчик став цирковим, а дівчинка залишилася в зоопарку і після цього народила дитинчат — лілігрів. Дівчата, які виходять від спарювання лева та тигриці, можуть давати потомство як від левів, так і від тигрів, а от хлопчики безплідні.
Відмінна риса лігрів від своїх предків — це дуже велика тварина з дуже доброю вдачею. У них практично відсутня агресія та мисливські інстинкти. Якщо найбільший тигр в ідеальному стані важить 360 кг – більше просто не може бути в природі, лев – 250 кг, то звичайний лігр – це 450 кг, тобто вдвічі більше за свого тата".
Цікавий момент: тигри Пилишенко одного разу навіть брали участь в озвученні закордонного фільму! У 2015 році Василівку зі Сполучених Штатів Америки приїжджала спеціаліст із запису саунд-ефектів компанії Sounddogs.com, яка базується у Лос-Анджелесі, Крістіна Степанова. Автору цих рядків дівчина пояснила, що їхня компанія має найбільший онлайн-ресурс саунд-ефектів у світі. А в голлівудських фільмах приділяють увагу будь-якої найменшої деталі, скрупульозно ставляться до кожного предмета в кадрі, кожного шуму. Тобто якщо в кадрі показують амурського тигра, то й голос повинен звучати саме амурського тигра. Тому співробітники компанії їздять по всьому світу у пошуках унікальних автентичних звуків та шумів, збираючи їх у свою "аудіотеку".
В цьому випадку їм надійшов запит на саунд-дизайн для корейського фільму режисера Пак Хун Чжона. У фільмі розповідається про долю тигрів у Кореї та їх винищення. Отже, була потрібна ціла палітра різних звуків. Виявилося, що знайти місце, де жили б тигри, але до них не долучалися інші звуки зоопарків, дуже складно. Але нашій колишній землячці потрапила на очі інформація про тварин у Василівці.
Як виявилося, самі по собі тигри небалакучі. І Сан Саничу доводилося йти на різні хитрощі, щоб вони реагували. У результаті всього за 5 діб вдалося отримати унікальні звуки, які ніколи до цього не були записані й не були використані в жодному фільмі: гарчання тигриці, що захищає свого малюка, плач і перелякане гарчання маленького тигреняти, агресивне гарчання дорослого тигра та вітальний звук великих кішок. Цей фільм називається "Тигр. Казка старого мисливця" (у корейському варіанті — "Великий тигр").
Пилишенко сміється: "У титрах — велика кількість ієрогліфів, потім кілька рядків англійською, де зазначено "Дресирувальник амурських тигрів – Олександр Пилишенко". Хоча я ніколи не був дресирувальником і ніколи не дресирував тигрів".
Якогось святкового заходу чи особливого частування Сан Санич 1 лютого для вусатих-смугастих не влаштовував. Він вважає, що тваринам це не потрібно. Зате їм потрібно будь-якого дня, незалежно від календарних дат, погоди та свого настрою забезпечувати якісне, сите і комфортне життя, що його сім’я і робить.
До речі, про Олександра Пилишенка багато хто знає завдяки його унікальному проєкту "Людина і лев": влітку 2011 року він поставив рекорд України, проживши 36 днів у вольєрі з вирощеною ним з малюків левицею Катею. А також прийняв у неї пологи, що ще не вдавалося нікому, і у вільний час малював із натури свою "компаньйонку".
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