"Дуже передбачувані та добрі сусіди": розповідь про те, як на Запоріжжі живуть десять тигрів

Першого лютого за китайським календарем розпочався рік водяного Тигра.

Можна залишатися байдужим до зодіакальних знаків китайського календаря, але складно не захоплюватися такою могутньою і красивою твариною, як тигр. На території України їх можна побачити лише у деяких зоопарках. А от у родини Пилишенків із міста Василівка Запорізької області не лише вони, а ще й леви, ведмеді, пантери, єноти, дикобрази живуть просто у дворі, благо, він знаходиться на околиці населеного пункту.

Але це не звичайний приватний зоопарк, а Реабілітаційний центр для хижаків під назвою HomeZoo Center. Сюди привозять врятованих тварин із тих місць, де вони утримувалися в жахливих умовах, тісних клітинах, недоїдали, завершили "кар’єру" в цирках або з ними трапилося якесь лихо. Власник Реабілітаційного центру — художник і коваль Олександр Пилишенко створив для чотирилапих практично курортні умови й тепер усі, хто приїжджає помилуватися ними, зазначають, що звірі вгодовані, спокійні, грайливі та з гарною вовною. Прошу його розповісти про своїх смугастих вихованців.

Олександр Пилишенко хижаків любить із дитинства

"На сьогодні у нас у Центрі міститься 10 тигрів, — каже Олександр Олександрович. — Дев’ять із них – амурські та один білий – бенгальський. Це "дівчата" та "хлопчики", різного віку – від шести місяців до 16 років. Перші тигри тут з’явилися у 2013 році".

Бенгальський тигр

Здається, величезні могутні звірі мають бути "грозою" усім оточуючим. Але Пилишенко характеризує їх зовсім інакше. "Вони дуже передбачувані та добрі сусіди, я для себе таку аналогію вивів. Ті, хто бачив, як вони поводяться в природі, кажуть, що коли тигр полює, то перед атакою зазвичай попереджає свій видобуток риком. Тому навіть є таке порівняння, що пантера — "невігла", а тигр — "джентльмен": хтось полює тишком-нишком, а хтось попереджає про те, що він збирається зробити".

Молоді тигри та леви живуть разом

Сан Санич (найчастіше його так називають) підкреслює, що тигр ніколи не вчинить зайве вбивство, тобто, дуже раціонально використовуватиме свою мисливську навичку — тільки з метою харчування, а ще ніколи не образить сусідів, які поряд з ним живуть у природних умовах. Каже — тигри навіть не починають бійки просто так, з’ясовуючи стосунки. І із задоволенням розповідає про сімейну пару тигрів, які у них живуть багато років.

"Самець приблизно вдвічі важчий за самку, але він постійно їй поступається. Вона така гидка, намагається задиратися, а він просто сидить і чекає, всім своїм виглядом показуючи: "Коли ти вже підеш, просто дістала цими з’ясуваннями". Реально він у два рази більше і сильніше, ніж самка, але він прощає їй все. Просто все!"

Тигра звуть Рутгард — з нормандського його кличка перекладається як "славний списоносець", йому 16 років, його жінці — трохи понад 10 років і її звуть Окка, що в перекладі з японської означає "квітка сакури".

Малятко батьки балують

"Ну а їхня малеча, яка з’явилася на світ наприкінці липня минулого року, поки що безіменна. І ми готові прислухатися до думки читачів "Телеграфа" і вибрати одне із запропонованих імен, щоб її назвати", – несподівано заявляє Пилишенко.

Волохата дитина, за словами власника HomeZoo, розпещена обома батьками. "Їй прощається все, вона може будь-який шматок м’яса у будь-якого з батьків відібрати. Вона така мила, товстенька, кумедна. Вона народилася у нас, а батьки потрапили до нас у 2013-му році з розплідника в Кемерово (Російська Федерація). До того ж вони були списані як не репродуктивні, а в нас народилося вже 15 кошенят, включаючи вищезгадану малу.

У Центрі живуть ще 4 кошеня з їхніх попередніх послідів, які також народилися у Василівці. Це півторарічні хлопчики Луна (з наголосом на першому складі) та Кензо – їм зараз по 1,5 роки та Акіра, який народився 17 січня 2021 року. А ось дівчинка Аврора живе із левом Патріком. Багато хто, напевно, зараз здивувався цьому. Ось як це пояснює Сан Санич.

Молоді леви та тигри живуть разом та дружно

"Там взагалі нічого дивного, вони живуть разом уже 6,5 років. А зараз у нас є багато молоді, і леви й тигри: Луна та Кензо, Акіра, Лелік та Нео – живуть усі разом у великому вольєрі. Тобто ці великі кішки можуть добре контачити та в ідеальних умовах навіть давати потомство.У природі такого не буває, тому що представників цих видів поділяють тисячі кілометрів. Але, по суті, в умовах, в яких тигри та леви можуть жити разом, дуже рідко, наголошую, народжуються малюки від самця-лева та тигриці".

Тигри – мирні сусіди

Така істота називається лігр. Пишенко згадує, що на всьому пострадянському просторі таке було лише у Новосибірському зоопарку. "Там народилися хлопчик і дівчинка лігри. Потім хлопчик став цирковим, а дівчинка залишилася в зоопарку і після цього народила дитинчат — лілігрів. Дівчата, які виходять від спарювання лева та тигриці, можуть давати потомство як від левів, так і від тигрів, а от хлопчики безплідні.

Амурських тигрів сніг не лякає

Відмінна риса лігрів від своїх предків — це дуже велика тварина з дуже доброю вдачею. У них практично відсутня агресія та мисливські інстинкти. Якщо найбільший тигр в ідеальному стані важить 360 кг – більше просто не може бути в природі, лев – 250 кг, то звичайний лігр – це 450 кг, тобто вдвічі більше за свого тата".

Діти в захваті від красивих тварин

Цікавий момент: тигри Пилишенко одного разу навіть брали участь в озвученні закордонного фільму! У 2015 році Василівку зі Сполучених Штатів Америки приїжджала спеціаліст із запису саунд-ефектів компанії Sounddogs.com, яка базується у Лос-Анджелесі, Крістіна Степанова. Автору цих рядків дівчина пояснила, що їхня компанія має найбільший онлайн-ресурс саунд-ефектів у світі. А в голлівудських фільмах приділяють увагу будь-якої найменшої деталі, скрупульозно ставляться до кожного предмета в кадрі, кожного шуму. Тобто якщо в кадрі показують амурського тигра, то й голос повинен звучати саме амурського тигра. Тому співробітники компанії їздять по всьому світу у пошуках унікальних автентичних звуків та шумів, збираючи їх у свою "аудіотеку".

Сан Санич може розговорити хижаків

В цьому випадку їм надійшов запит на саунд-дизайн для корейського фільму режисера Пак Хун Чжона. У фільмі розповідається про долю тигрів у Кореї та їх винищення. Отже, була потрібна ціла палітра різних звуків. Виявилося, що знайти місце, де жили б тигри, але до них не долучалися інші звуки зоопарків, дуже складно. Але нашій колишній землячці потрапила на очі інформація про тварин у Василівці.

Процес запису звуків тварин

Як виявилося, самі по собі тигри небалакучі. І Сан Саничу доводилося йти на різні хитрощі, щоб вони реагували. У результаті всього за 5 діб вдалося отримати унікальні звуки, які ніколи до цього не були записані й не були використані в жодному фільмі: гарчання тигриці, що захищає свого малюка, плач і перелякане гарчання маленького тигреняти, агресивне гарчання дорослого тигра та вітальний звук великих кішок. Цей фільм називається "Тигр. Казка старого мисливця" (у корейському варіанті — "Великий тигр").

Процес запису звуків тигрів

Пилишенко сміється: "У титрах — велика кількість ієрогліфів, потім кілька рядків англійською, де зазначено "Дресирувальник амурських тигрів – Олександр Пилишенко". Хоча я ніколи не був дресирувальником і ніколи не дресирував тигрів".

У титрах — прізвище Пилишенка

Якогось святкового заходу чи особливого частування Сан Санич 1 лютого для вусатих-смугастих не влаштовував. Він вважає, що тваринам це не потрібно. Зате їм потрібно будь-якого дня, незалежно від календарних дат, погоди та свого настрою забезпечувати якісне, сите і комфортне життя, що його сім’я і робить.

Пилишенко, його улюблениця левиця Катя та маленькі левенята

До речі, про Олександра Пилишенка багато хто знає завдяки його унікальному проєкту "Людина і лев": влітку 2011 року він поставив рекорд України, проживши 36 днів у вольєрі з вирощеною ним з малюків левицею Катею. А також прийняв у неї пологи, що ще не вдавалося нікому, і у вільний час малював із натури свою "компаньйонку".

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