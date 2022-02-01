"Очень предсказуемые и добрые соседи": рассказ о том, как в Запорожской области живут десять тигров

Первого февраля по китайскому календарю начался год водяного Тигра.

Можно оставаться равнодушным к зодиакальным знакам китайского календаря, но сложно не восхищаться таким могучим и красивым животным как тигр. На территории Украины их можно увидеть лишь в некоторых зоопарках. А вот у семьи Пылышенко из города Васильевка Запорожской области не только они, а еще и львы, медведи, пантера, еноты, дикобразы живут просто во дворе, благо, он находится на окраине населенного пункта.

Но это не обычный частный зоопарк, а Реабилитационный центр для хищников под названием HomeZoo Center. Сюда привозят спасенных животных из тех мест, где они содержались в ужасных условиях, тесных клетках, недоедали, завершили "карьеру" в цирках или с ними случилась какая беда. Владелец Реабилитационного центра — художник и кузнец Александр Пылышенко создал для четверолапых практически курортные условия и теперь все, кто приезжает полюбоваться на них, отмечают, что звери упитанные, спокойные, игривые и с красивой шерстью. Прошу его рассказать о своих полосатых питомцах.

Александр Пылышенко хищников любит с детства

"На сегодня у нас в Центре содержится 10 тигров, — говорит Александр Александрович. — Девять из них – амурские и один белый – бенгальский. Это "девочки" и "мальчики", разных возрастов – от шести месяцев до 16 лет. Первые тигры здесь появились в 2013 году".

Бенгальский тигр

Казалось бы, огромные могучие звери должны быть "грозой" для всех окружающих. Но Пылышенко характеризует их совсем иначе. "Они очень предсказуемые и добрые соседи, я для себя такую аналогию вывел. Те, кто видел, как они себя ведут в природе, говорят, что когда тигр охотится, то перед атакой обычно предупреждает свою добычу рыком. Поэтому даже есть такое сравнение, что пантера – "невежа", а тигр — "джентльмен": кто-то охотится исподтишка, а кто-то предупреждает о том, что он собирается сделать".

Молодые тигры и львы живут вместе

Сан Саныч (чаще всего его так величают) подчеркивает, что тигр никогда не совершит лишнее убийство, то есть, очень рационально будет использовать свой охотничий навык, только с целью пропитания, а еще никогда не обидит соседей, которые рядом с ним живут в естественных условиях. Говорит — тигры даже не затеют драку просто так, выясняя отношения. И с удовольствием рассказывает о семейной паре тигров, которые у них живут много лет.

"Самец примерно в два раза тяжелее самки и он постоянно ей уступает. Она такая противная, пытается задираться, а он просто сидит и ждет, всем своим видом показывая: "когда ты уже уйдешь, просто достала этими выяснениями". Реально он в два раза больше и сильнее, чем самка, но он прощает ей все. Просто все!".

Тигра зовут Рутгард – с нормандского его кличка переводится как "славный копьеносец", ему 16 лет, его даме – чуть больше 10 лет и ее зовут Окка, что в переводе с японского означает "цветок сакуры".

Малышку родители балуют

"Ну а их малышка, которая появилась на свет в конце июля прошлого года, пока безымянная. И мы готовы прислушаться к мнению читателей "Телеграфа" и выбрать одно из предложенных имен, чтобы ее назвать", – неожиданно заявляет Пылышенко.

Мохнатое дитя, по словам владельца HomeZoo, избалованное обоими родителями. "Ей прощается все, она может любой кусок мяса у любого из родителей отнять. Она такая милая, толстопопая, забавная. Она родилась у нас, а родители попали к нам в 2013-м году из питомника в Кемерово (Российская Федерация). Притом, они были списаны как не репродуктивные, а у нас родилось уже 15 котят, включая вышеупомянутую малышку".

В Центре живут еще 4 котенка из их предыдущих пометов, которые также родились в Васильевке. Это полуторагодовалые мальчики Луна (с ударением на первом слоге) и Кензо – им сейчас по 1,5 года и Акира, который родился 17 января 2021 года. А вот девочка Аврора живет со львом Патриком. Многие наверняка сейчас удивились этому. Вот как это объясняет Сан Саныч.

Молодые львы и тигры живут вместе и дружно

"Там вообще ничего удивительного, они живут вместе уже 6,5 лет. А сейчас у нас есть много молодежи, и львы и тигры: Луна и Кензо, Акира, Лелик и Нео – живут все вместе в большом вольере. То есть, эти большие кошки могут хорошо контачить и в идеальных условиях даже давать потомство. В природе такого не бывает, так как представителей этих видов разделяют тысячи километров. Но, по сути, в условиях, в которых тигры и львы могут жить вместе, очень редко, подчеркиваю, рождаются малыши от самца-льва и тигрицы".

Тигры - мирные соседи

Такое существо называется лигр. Пылышенко вспоминает, что на всем постсоветском пространстве такое было лишь в Новосибирском зоопарке. "Там родились мальчик и девочка лигры. Затем мальчик стал цирковым, а девочка осталась в зоопарке и после этого родила детенышей — лилигров. Девчонки, которые получаются от спаривания льва и тигрицы, могут давать потомство как от львов, так и от тигров, а вот мальчики бесплодны".

Амурских тигров снег не пугает

Отличительная особенность лигров от своих предков – это очень крупное животное с очень добрым нравом. У них практически отсутствует агрессия и охотничьи инстинкты. Если самый крупный тигр в идеальном состоянии весит 360 кг – больше просто не может быть в природе, лев – 250 кг, то обычный лигр – это 450 кг, то есть, в два раза больше своего папы".

Ребятня в восторге от красивых животных

Интересный момент: тигры Пылышенко однажды даже участвовали в озвучке зарубежного фильма! В 2015 году Васильевку из Соединенных Штатов Америки приезжала специалист по записи саунд-эффектов компании Sounddogs.com, которая базируется в Лос-Анджелесе, Кристина Степанова. Автору этих строк девушка пояснила, что у их компании самый большой онлайн-ресурс саунд-эффектов в мире. А в голливудских фильмах уделяют внимание любой малейшей детали, дотошно относятся к каждому предмету в кадре, к каждому шуму. То есть, если в кадре показывают амурского тигра, то и голос должен звучать именно амурского тигра. Потому сотрудники компании ездят по всему миру в поисках уникальных аутентичных звуков и шумов, собирая их в свою "аудиотеку".

Сан Саныч может разговорить хищников

В данном случае им поступил запрос на саунд-дизайн для корейского фильма режиссера Пак Хун Чжона. В фильме рассказывается о судьбе тигров в Корее и их истреблении. Следовательно, нужна была целая палитра различных звуков. Оказалось, что найти место, где жили бы тигры, но к ним не примешивались иные звуки зоопарков, очень сложно. Но нашей бывшей соотечественнице попалась на глаза информация о животных в Васильевке.

Процесс записи звуков животных

Как оказалось, сами по себе тигры неразговорчивые. И Сан Санычу приходилось идти на различные уловки, чтобы они реагировали. В итоге всего за 5 суток удалось получить уникальные звуки, которые никогда до этого не были записаны и не были использованы ни в одном фильме: рычание тигрицы, защищающей своего малыша, плач и испуганное рычание маленького тигренка, агрессивное рычание взрослого тигра и приветственный звук больших кошек. Этот фильм называется "Тигр. Сказка старого охотника" (в корейском варианте — "Великий тигр").

Процесс записи звуков тигров

Пылышенко смеется: "В титрах — большое количество иероглифов, потом несколько строчек на английском, где указано "Дрессировщик амурских тигров – Александр Пылышенко". Хотя я никогда не был дрессировщиком и никогда не дрессировал тигров".

В титрах - фамилия Пылышенко

Какого-либо праздничного мероприятия или особого угощения Сан Саныч 1 февраля для усатых-полосатых не устраивал. Он считает, что самим животным это не нужно. Зато нужно в любой день, независимо от календарных дат, погоды и своего настроения обеспечивать качественную, сытую и комфортную жизнь, что его семья и делает.

Пылышенко, его любимица львица Катя и маленькие львята

Кстати, об Александре Пылышенко многие знают благодаря его уникальному проекту "Человек и лев": летом 2011 года он поставил рекорд Украины, прожив 36 дней в вольере с вынянченной им с малышек львицей Катей. А также принял у нее роды, что еще не удавалось никому, и в свободное время рисовал с натуры свою компаньонку.

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