Норовисті та досконалі: як зимують тигри в українських зоопарках (фото та відео)

В Україні можна побачити двох найбільших представників виду.

Прийдешній 2022 рік триватиме під заступництвом Чорного водяного тигра. І хоча почнеться він за китайським календарем не з січня, а з лютого наступного року познайомитися з представником сімейства котячих ближче вже сьогодні.

Побачити наживо цих тварин в Україні в дикій природі не можна, кілька екземплярів мешкають у зоопарках країни. Одеський зоосад може похвалитися п’ятьма смугастими хижаками. Історія їх проживання у ньому налічує сто років. Найстаріші його мешканці – 18-річні Наталі та Тайгер. Також у зоопарку живе їхній син. Крім них тут живуть двоє тигрів, яким у майбутньому судилося стати сім’єю.

Тигри раді снігу У 2022 році їм збудують басейн

Усі представники належать до амурських тигрів. Вони із задоволенням валяються у снігу та з’їдають по 9-11 кілограмів м’яса на день. Тигри дуже впевнені у собі, розповідають у зоопарку та називають їх досконалими хижаками.

Тигри в Одеському зоопарку

На східному кінці країни тигрів можна побачити у Харкові — у міському зоопарку та екопарку. В останньому мешкають не лише амурські, а й білі бенгальські тигри — усього шість особин. Хижаки з норовом — відстоюють свою територію, а ночувати воліють в опалюваному будинку.

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Пара білих тигрів мешкають на Харківщині вже шість років. На відміну від амурських побратимів, вони можуть жити групами. Тигри в екопарку дуже люблять купатися, така поведінка характерна для їхнього виду.

Білі тигри у Фельдман екопарку

У Київському зоопарку напередодні Нового року запрошують усіх бажаючих подивитися на годівлю тигрів у спеціальних новорічних будиночках об 11:00.

Тигри у Київському зоопарку

З минулого року у всьому світі на цих червонокнижних тваринах заборонено полювання, адже до початку 21 століття збереглося лише шість підвидів тигрів. Бенгальський та амурський тигри вважаються найбільшими – їх вага може досягати 320 кг, а довжина без хвоста – майже трьох метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні дбають про лісових тварин в період холодів — для них організували спеціальне харчування.