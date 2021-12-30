Чому диких звірів узимку потрібно підгодовувати: особливості лісової дієти (фото)
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Для лісових жителів заготовляють корм за спеціальною технологією із додаванням мінералів.
Взимку не лише у містах України жителі мають проблеми через погоду. Тяжко доводиться і лісовим тваринам. Щоб вони могли безпечно перезимувати у звичному регіоні та порадувати навесні потомством, лісники допомагають їм із їжею.
Про особливості складу для повноцінного харчування розповіли у "Вінниці. Інфо".
Годують тварин взимку кукурудзою, ячменем, коренеплодами, сіном, гарбузом та жолудами. Щоб тваринам було зручно їсти — обладнали спеціальну "годівлю". Вони сконструйовані таким чином, що з неї можуть їсти навіть малюки.
Крім кукурудзи та гарбуза, тварин підгодовують і спеціальними зборами трав. Це називається "гілочковий корм" і його заготовляють спеціальним чином. До складу такого харчування іноді додають топінамбур. В основному це гілки липи, берези, верби, осоки, дуба, кропиви. Їх сушать і просочують кам’яною сіллю. Вона корисна для тварин і допомагає у роботі нервової системи, шлунка та м’язів.
На Вінниччині лісники заготовили близько 800 тонн різних кормів на зиму.
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