Чому диких звірів узимку потрібно підгодовувати: особливості лісової дієти (фото)

Для лісових жителів заготовляють корм за спеціальною технологією із додаванням мінералів.

Взимку не лише у містах України жителі мають проблеми через погоду. Тяжко доводиться і лісовим тваринам. Щоб вони могли безпечно перезимувати у звичному регіоні та порадувати навесні потомством, лісники допомагають їм із їжею.

Про особливості складу для повноцінного харчування розповіли у "Вінниці. Інфо".

Годують тварин взимку кукурудзою, ячменем, коренеплодами, сіном, гарбузом та жолудами. Щоб тваринам було зручно їсти — обладнали спеціальну "годівлю". Вони сконструйовані таким чином, що з неї можуть їсти навіть малюки.

Годівниця для диких тварин

Крім кукурудзи та гарбуза, тварин підгодовують і спеціальними зборами трав. Це називається "гілочковий корм" і його заготовляють спеціальним чином. До складу такого харчування іноді додають топінамбур. В основному це гілки липи, берези, верби, осоки, дуба, кропиви. Їх сушать і просочують кам’яною сіллю. Вона корисна для тварин і допомагає у роботі нервової системи, шлунка та м’язів.

Їстівні "віники" для тварин

На Вінниччині лісники заготовили близько 800 тонн різних кормів на зиму.

Тварин годують сіном

Заготівля кукурудзи на зиму

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