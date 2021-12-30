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Чому диких звірів узимку потрібно підгодовувати: особливості лісової дієти (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Годівниці популярні у тварин
Годівниці популярні у тварин

Для лісових жителів заготовляють корм за спеціальною технологією із додаванням мінералів.

Взимку не лише у містах України жителі мають проблеми через погоду. Тяжко доводиться і лісовим тваринам. Щоб вони могли безпечно перезимувати у звичному регіоні та порадувати навесні потомством, лісники допомагають їм із їжею.

Про особливості складу для повноцінного харчування розповіли у "Вінниці. Інфо".

Годують тварин взимку кукурудзою, ячменем, коренеплодами, сіном, гарбузом та жолудами. Щоб тваринам було зручно їсти — обладнали спеціальну "годівлю". Вони сконструйовані таким чином, що з неї можуть їсти навіть малюки.

Годівниця для диких тварин
Годівниця для диких тварин

Крім кукурудзи та гарбуза, тварин підгодовують і спеціальними зборами трав. Це називається "гілочковий корм" і його заготовляють спеціальним чином. До складу такого харчування іноді додають топінамбур. В основному це гілки липи, берези, верби, осоки, дуба, кропиви. Їх сушать і просочують кам’яною сіллю. Вона корисна для тварин і допомагає у роботі нервової системи, шлунка та м’язів.

Їстівні "віники" для тварин
Їстівні "віники" для тварин

На Вінниччині лісники заготовили близько 800 тонн різних кормів на зиму.

Тварин годують сіном
Тварин годують сіном
Заготівля кукурудзи на зиму
Заготівля кукурудзи на зиму

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Теги:
#Ліс #Тварини #Дикі тварини #Корм
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