Укр

Почему диких зверей зимой нужно подкармливать: особенности лесной диеты (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кормилки популярны у лесных животных
Кормилки популярны у лесных животных

Для лесных обитателей заготавливают корм по специальной технологией с добавлением минералов.

Зимой не только в городах Украины жители испытывают проблемы из-за погоды. Тяжело приходится и лесным животным. Чтобы они могли безопасно перезимовать в привычном регионе и порадовать весной потомством, лесники помогают им с пропитанием.

Про особенности состава для полноценного питания рассказали в "Винница. Инфо".

Кормят животных зимой кукурузой, ячменем, корнеплодами, сеном, тыквой и желудями. Чтобы животным было удобно кушать — оборудовали специальный "кормилки". Они сконструированы таким образом, что из них могут кушать даже малыши.

Кормилка для диких животных
Кормилка для диких животных

Кроме кукурузы и тыквы, животных подкармливают и специальными сборами трав. Это называется "веточковый корм" и его заготавливают специальным образом. В состав такого питания иногда добавляют топинамбур. В основном это ветви липы, березы, вербы, осоки, дуба, крапивы. Их сушат и пропитывают каменной солью. Она полезна для животных и помогает в работе нервной системы, желудка и мышц.

Съедобные "веники" для животных
Съедобные "веники" для животных

На Винничине лесники заготовили около 800 тонн разных кормов на зиму.

Животных кормят сеном
Животных кормят сеном
Заготовка кукурузы на зиму
Заготовка кукурузы на зиму

Ранее "Телеграф" писал про новый необычный флешмоб в соцсети ТикТок, который показывает мир глазами домашних питомцев.

Теги:
#Лес #Животные #Дикие животные #Корм
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