Почему диких зверей зимой нужно подкармливать: особенности лесной диеты (фото)
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Для лесных обитателей заготавливают корм по специальной технологией с добавлением минералов.
Зимой не только в городах Украины жители испытывают проблемы из-за погоды. Тяжело приходится и лесным животным. Чтобы они могли безопасно перезимовать в привычном регионе и порадовать весной потомством, лесники помогают им с пропитанием.
Про особенности состава для полноценного питания рассказали в "Винница. Инфо".
Кормят животных зимой кукурузой, ячменем, корнеплодами, сеном, тыквой и желудями. Чтобы животным было удобно кушать — оборудовали специальный "кормилки". Они сконструированы таким образом, что из них могут кушать даже малыши.
Кроме кукурузы и тыквы, животных подкармливают и специальными сборами трав. Это называется "веточковый корм" и его заготавливают специальным образом. В состав такого питания иногда добавляют топинамбур. В основном это ветви липы, березы, вербы, осоки, дуба, крапивы. Их сушат и пропитывают каменной солью. Она полезна для животных и помогает в работе нервной системы, желудка и мышц.
На Винничине лесники заготовили около 800 тонн разных кормов на зиму.
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