В России вечный огонь заменили картинкой, нет денег на газ: видео

Сами россияне шокированы решением проблемы у памятника погибшим, а украинцы задаются вопросом: не украли ли телевизор, который был без охраны

Россияне удивили интерпретацией вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне, который заменили… на картинку по телевизору.

О том, что в Ростовской области вместо огня на время проведения праздника появился телевизор с аналогичной картинкой, сообщил военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Большая газовая страна, как не крути", — с иронией написал украинец.

Вечный огонь по ТВ

В публикациях росСМИ раскрыли подробности: трансляцию вечного огня устроили у одного из памятников в селе Приморка Ростовской области. Причем сами россияне очень возмущены таким поступком местных властей.

"Предлагаю придумавшим это вместо зарплаты на экране показывать деньги…", — пишут граждане РФ, уверяя, что данный случай — не прецедент. Дескать, "вечный огонь" показывали по телевизору и в других селах.

Украинцы же шутят, мол, бесплатный газ Россия отправляет только в Китай, и переживают за судьбу техники, которую в соседней стране наверняка могут украсть без присмотра.

Реакция украинцев на вечный огонь по ТВ

Говорят, в России есть и не такое

Напомним, в сети обсуждают провокативную видеозапись, на которой зафиксирована молодая женщина, справляющая нужду у подножия львовского памятника Степану Бандере. Автор ролика назвал его "Приглашением к мирному разговору".