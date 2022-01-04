Во Львове девушка справила нужду на памятник Бандере: реакция украинцев и фото (18+)

Девушка помочилась прямо у подножия монумента, чем разгневала сеть

В сети обсуждают провокативную видеозапись, на которой зафиксирована молодая женщина, справляющая нужду у подножия львовского памятника Степану Бандере. Автор ролика назвал его "Приглашением к мирному разговору".

Инцидент, запечатленный на видео, появился на ресурсе Vimeo, но после многочисленных гневных отзывов от пользователей, был удален.

На кадрах видно, как хулиганка, стоящая у подножия монумента, медленно снимает шорты, нижнее белье, приседает и справляет нужду прямо на памятник Бандере. "Фоном" видео стала песня "Батько наш, Бандера".

Девушка справляет нужную вблизи памятника Бандере

Согласно данным, которые обнародовал "24 канал", "леди" на видео — столичная жительница Наталья Д. Она является участницей сообщества, систематически прибегающего к странным проделкам, снимая их и после распространяя в интернете.

Отмечается также, что после хулиганского поступка во Львове развернулся скандал. Сама фигурантка опубликовала публикацию, где сообщила, что пользователи систематически угрожают ей, заставляя извиниться за инцидент, после чего девушка закрыла страницу для "посторонних глаз".

Отметим, что по этическим соображениям мы не можем разместить данное видео (18+) на сайте, но желающие могут просмотреть его в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Кракове неизвестные осквернили памятник Юзефу Пилсудскому и четырем легионерам: кто-то разрисовал монумент краской цветами украинского флага и оставил у подножия плакат с надписью на украинском языке.