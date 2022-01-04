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У Львові дівчина справила потребу на пам'ятник Бандері: реакція українців та фото (18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Львів'янка сходила в туалет під пам'ятник одного з керівників ОУН Новина оновлена 04 січня 2022, 13:16
Львів'янка сходила в туалет під пам'ятник одного з керівників ОУН

Дівчина помочилася прямо у підніжжя монумента

Мережа вибухнула обговоренням провокативного відеозапису, на якому зафіксовано молоду жінку, яка справляє нужду у підніжжя львівського пам'ятника Степана Бандери. Автор ролика назвав його "Запрошення до мирної розмови".

Інцидент, який було зафільмовано на відео, з'явився на ресурсі Vimeo, але вже згодом після шквалу обурення від користувачів, автор його видалив.

На кадрах видно, як молода жінка, яка стоїть у підніжжя монументу, повільно знімає шорти та спідню білизну, присідає та мочиться прямо на пам'ятник Бандери. Паралельно діям головної героїні на відео грає пісня "Батько наш, Бандера".

Дівчина справляє нужну поблизу пам`ятника Бандері
Дівчина справляє нужну поблизу пам`ятника Бандері

Згідно з даними, які оприлюднив 24 канал, дівчина на відео — столична жителька Наталія Д. Вона є учасницею спільноти, яка систематично вдається до дивакуватих витівок, знімаючи їх та після поширюючи у мережу.

Зазначається також, що після того, як в результаті дій дівчини розгорнувся скандал, сама фігурантка написала допис, де повідомила, що користувачі систематично погрожують їй, примушуючи попросити вибачення за інцидент, та закрила сторінку для "сторонніх очей".

Відзначимо, що з етичних міркувань ми не можемо розмістити відео 18+ на сайті, тож усі охочі можуть переглянути його у нашому каналі Telegraf Black за цим посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Кракові невідомі осквернили пам’ятник Юзефу Пілсудському та чотирьом легіонерам: хтось розмалював монумент фарбою кольорами українського прапора та залишив у підніжжя плакат із написом українською мовою.

Теги:
#Львів #Монумент #Туалет #Степан Бандера #Відео
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