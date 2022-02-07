У Росії вічний вогонь замінили картинкою, немає грошей на газ: відео

Самі росіяни шоковані вирішенням проблеми біля пам’ятника загиблим, а українці запитують: чи не вкрали телевізор, який був без охорони

Росіяни здивували інтерпретацією вічного вогню на згадку про загиблих у Другій світовій війні, який замінили… на картинку по телевізору.

Про те, що у Ростовській області замість вогню на час проведення свята з’явився телевізор з аналогічною картинкою, повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан "Штірліц".

"Велика газова країна, як не крути", — з іронією написав українець.

Вічний вогонь по ТБ

У публікаціях росЗМІ розкрили подробиці: трансляцію вічного вогню влаштували біля одного з пам’ятників у селі Приморка Ростовської області. Причому самі росіяни обурені таким вчинком місцевої влади.

"Пропоную тим, хто це придумав, замість зарплати на екрані показувати гроші...", — пишуть громадяни РФ, запевняючи, що цей випадок — не прецедент. Мовляв, "вічний вогонь" показували по телевізору в інших селах.

Українці ж жартують, мовляв, безплатний газ Росія відправляє лише до Китаю, і переживають за долю техніки, яку в сусідній країні, напевно, можуть вкрасти без нагляду.

Реакція українців на вічний вогонь на ТБ

Кажуть, у Росії є і не таке

Нагадаємо, в мережі обговорюють провокативний відеозапис, на якому зафіксовано молоду жінку, яка справляє потреби біля львівського пам’ятника Степану Бандері. Автор ролика назвав його "Запрошенням до мирної розмови".