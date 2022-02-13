Видео с похорон в России поразило сеть: "Такого не заслуживают ни живые, ни мертвые"

Местные власти говорят, что всему виной снег.

В России жители города Набережные Челны были вынуждены около часа тащить гроб к кладбищу волоком из-за того, что никто не стал расчищать дорогу к нему.

Кадры происшествия были обнародованы в телеграм-канале MDK.

"До могилы тащили волоком гроб почти час. Такого дикарства не заслуживают ни умершие, ни живые их провожающие", — рассказала родственница усопшей.

Она также сравнила нынешнюю ситуацию с тем, что происходило во времена Второй мировой войны.

Как сообщается, местные власти уже отреагировали на происшествие, заявив, что во всем виноват снег. Дороги же, по их словам, чистятся регулярно, а сотрудники и вовсе работают без выходных.

Пользователи сети не смогли оставить это видео без своего внимания и высказались о происходящем.

Как сообщалось ранее, недавно в Ростовской области наглядно было показано, как обстоят дела в России. Там возле одного из памятников погибшим во Второй мировой войне вместо вечного огня появился телевизор с его изображением. Самих россиян этот случай возмутил, но некоторые начали заверять, что такие случаи там не единичны.