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Відео з похорону в Росії вразило мережу: "Такого не заслуговують ні живі, ні мертві"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Родичів жінки пригода обурила
Родичів жінки пригода обурила

Місцева влада каже, що всьому виною сніг.

У Росії жителі міста Набережні Човни були змушені близько години тягти труну до цвинтаря волоком через те, що ніхто не став розчищати дорогу до нього.

Кадри події були оприлюднені у телеграм-каналі MDK.

"До могили тягли волоком труну майже годину. Такої дикуни не заслуговують ні померлі, ні живі, що їх проводжають", — розповіла родичка покійної.

Вона також порівняла нинішню ситуацію з тим, що відбувалося за часів Другої світової війни.

Як повідомляється, місцева влада вже відреагувала на подію, заявивши, що у всьому винен сніг. Дороги ж, за їхніми словами, чистяться регулярно, а співробітники працюють без вихідних.

Користувачі мережі не змогли залишити це відео без своєї уваги та висловилися про те, що відбувається.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Ростовській області наочно було показано, як йдуть справи в Росії. Там біля одного з пам’ятників загиблим у Другій світовій війні замість вічного вогню з’явився телевізор із його зображенням. Самих росіян цей випадок обурив, але дехто почав запевняти, що такі випадки там не поодинокі.

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#Росія #Набережні Челни
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