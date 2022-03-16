Укр

РосСМИ нечаянно предсказали судьбу путинской верхушки (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Даже в рф намекают на то, что Нарышкина ждет Нюрнберг Новость обновлена 16 марта 2022, 14:01
Даже в рф намекают на то, что Нарышкина ждет Нюрнберг

Оплошность российского издания вызвала бурную реакцию в сети

Российское издание "Коммерсант" дало комментарий директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сопроводив фотографией с надписью " Нюрнберг". Как предает "Телеграф", на "говорящую" иллюстрацию указал украинский политический деятель Борислав Береза на своей странице в Facebook.

В тексте идет речь о том, что малейшее промедление с началом "военной операции" якобы обернулось бы большой трагедией. Кроме того, Нарышкин обвинил украинскую власть в русофобии, заявив, что якобы рф "не оставили шанса поступить иначе".

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Интересно, что к публикации прикрепили фотографию Нарышкина, где на фоне четко читается надпись "Нюрнберг".

"Да, Нарышкин военный преступник. И даже сотрудники "Коммерсанта", которые обложены Кремлем со всех сторон, понимают и не скрывают своего отношения к кремлядям", — отметил у себя в посте Береза.

Добавим, что в комментариях к публикации также обратили внимание на случайную (или намеренную) отсылку к Нюрнбергскому процессу.

При этом на сайте издания журналисты выбрали для иллюстрации новости иное фото, в отличии от страницы "Коммерсанта" в соцсетях.

Как известно, Нюрнбергский процесс — первый и ключевой из серии судебных процессов, проходивших в Нюрнберге после окончания Второй мировой войны в 1945-1949 годах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в эфире одного из главных телеканалов рф появилась девушка с плакатом "Нет войне". Ею оказалась информационный редактор канала Марина Овсянникова. Но мнения о поступке россиянки разделились. Кто-то приветствует такой призыв на росТВ, а кто-то указывает на возможную провокацию, продуманную и согласованную.

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#Путин #РосСМИ
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