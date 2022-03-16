РосЗМІ ненароком передбачили долю путінської верхівки (фото)

Помилка російського видання викликала бурхливу реакцію в мережі

Російське видання "Комерсант" дало коментар директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, супроводжуючи фотографією з написом "Нюрнберг". Як повідомляє "Телеграф", на красномовну ілюстрацію вказав український політичний діяч Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

У тексті йдеться про те, що найменше зволікання з початком "воєнної операції" нібито обернулося б великою трагедією. Крім того, Наришкін звинуватив українську владу в русофобії, заявивши, що нібито Росії "не залишили шансу вчинити інакше".

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Цікаво, що до публікації прикріпили фото Наришкіна, де на тлі чітко читається напис "Нюрнберг".

"Так, Наришкін військовий злочинець. І навіть співробітники "Комерсанта", які обкладені Кремлем з усіх боків, розуміють і не приховують свого ставлення до кремлядів", — зазначив у пості Береза.

Додамо, що у коментарях до публікації також звернули увагу на випадкове (або навмисне) посилання на Нюрнберзький процес.

При цьому на сайті видання журналісти вибрали для ілюстрації новини інше фото, на відміну від сторінки "Комерсанта" в соцмережах.

Як відомо, Нюрнберзький процес — перший і ключовий із серії судових процесів, що проходили в Нюрнберзі після закінчення Другої світової війни у 1945-1949 роках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ефірі одного з головних телеканалів Росії з’явилася дівчина з плакатом "Немає війні". Нею виявилася інформаційна редакторка каналу Марина Овсяннікова. Але думки про вчинок росіянки розділилися. Хтось вітає такий заклик на росТБ, а хтось вказує на можливу провокацію, продуману та узгоджену.