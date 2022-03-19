Российские космонавты поддержали Украину? На Земле запутались

Одежда российских космонавтов уже наделала шума в сети

Вечером пятницы, 18 марта, трое российских космонавтов прибыли на МКС и привлекли к себе внимание западных СМИ. Все дело в том, что они были одеты в желтые комбинезоны с синими вставками, что очень напоминает цвета украинского флага.

Как сообщает BBC, многие пользователи сети предположили, что они таким образом выразили свое отношение к войне, которую россия ведет против Украины.

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков первые российские космонавты, которые прибыли на МКС с начала вторжения.

Во время сеанса связи с Землей, им задали вопрос, чем был обусловлен выбор одежды, на что Артемьев ответил, что мол на складах скопилось много желтого материала, а потому они решили надеть именно такие костюмы, чтобы "не были одинаковыми".

Мнения о том, что эта акция была заранее спланированной, вызвала критику у главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который выразил мнение, что костюмы выполнены в цветах МГТУ, где обучались все трое космонавтов. Саму же идею о том, что россияне решили поддержать Украину, он назвал проявлением информационной войны.

Впрочем, авторы телеграм-канала "Можем объяснить" поговорили со своими источниками в "Роскосмосе", которые не стали исключать, что акция была заранее спланирована.

Собеседник канала объяснил, что космонавтам доступны на выбор костюмы в четырех цветах: синем, красном, сером и желтом. По его словам, на Земле могли не заметить, какие ассоциации могут возникнуть при виде желтого комбинезона, а вот Артемьев мог сознательно предложить надеть именно их.

"Если это специально, то это его идея. Он самый авторитетный и заслуженный среди них", — добавил он.

Как сообщалось ранее, европейские политические деятели начали собирать подписи в петиции о создании международного судебного органа, который займется расследованием военных преступлений руководства россии, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом над нацистами после второй мировой войны.