Против путина инициировали "Нюрнбергский процесс": подробности

Петицию поддержали уже 140 чиновников

Европейские политики настаивают на создании нового международного трибунала для расследования преступных военных действий лидера россии владимира путина на территории украинского государства.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Согласно информации, которую в субботу, 19 марта, обнародовал портал BBC, экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор совместно со 138 другими уполномоченными лицами уже успели подписать петицию о создании надлежащего судебного органа по типу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

Также отмечается, что международным уголовным судом уже рассматривается дело по военным преступлениям президента россии путина в Украине. Вероятнее всего, трибунал будет действовать как дополнение к уже имеющимся расследованиям МКС по военным преступлениям. Однако возможности этого судебного органа ограничены, ведь расследовать агрессию россии на украинских территориях без соответствующих санкций Совета Безопасности ООН, на которую кремль, скорее всего, наложит вето, он не сможет.

"Если не послать четкий сигнал сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной ", — сообщил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Ранее "Телеграф" сообщал, что европейские политики предлагают проводить суды над кровавым агрессором Путиным, который 24 февраля развязал войну на мирных территориях, в украинских городах — Харькове или Мариуполе.