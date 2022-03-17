Трибунал для россии должен проходить в Украине: в Европе предложили два города

От наказания не уйдет никто из преступников

Организация судебных процессов насчет международного трибунала для россии за военные преступления должна проходить на территории Украины. Европейские политики предлагают проводить суды в Харькове или Мариуполе.

По крайней мере, такое предложение прозвучало от главы латвийского МИД Эдкарса Ринкевичса.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Так политик отреагировал на очередную кровавую атаку российского нацистского режима на и без того настрадавшийся Мариуполь — когда авиацией были скинуты на Драматический театр несколько мощных снарядов, что привело к гибели многих людей.

Ринкевичс считает, что лучшее место для проведения трибунала над российскими преступниками — не Нюрнберг или Гаага, это должны быть именно те города, которые больше всего пострадали от навалы армии рф. Наиболее подходящими вариантами латвийский политик назвал Харьков и Мариуполь.

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При этом он уверен, что Европа должна поддержать Украину военными товарами по максимуму, причем не рассматривает это как провоцирование рф. По мнению Эдгарса Ринкевичса, это, в первую очередь, помощь гражданскому населению спастись в этой войне.

Напомним, что ранее мы рассказывали, в каком состоянии нынче находится Мариуполь, который российские оккупанты осаждают уже больше двух недель. По словам местных чиновников, инфраструктура города разрушена процентов на 80.