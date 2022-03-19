Російські космонавти підтримали Україну? На Землі заплуталися

Одяг російських космонавтів вже наробив шуму в мережі

Увечері п’ятниці, 18 березня, троє російських космонавтів прибули на МКС та привернули до себе увагу західних ЗМІ. Річ у тому, що вони були одягнені в жовті комбінезони з синіми вставками, що дуже нагадує кольори українського прапора.

Як повідомляє BBC, багато користувачів мережі припустили, що вони таким чином висловили своє ставлення до війни, яку Росія веде проти України.

Олег Артем’єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков перші російські космонавти, які прибули на МКС з початку вторгнення.

Під час сеансу зв’язку із Землею, їм поставили питання, чим був обумовлений вибір одягу, на що Артем’єв відповів, що на складах зібралося багато жовтого матеріалу, а тому вони вирішили надіти саме такі костюми, щоб "не були однаковими".

Думки про те, що ця акція була заздалегідь спланованою, викликала критику у голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який висловив думку, що костюми виконані у кольорах МДТУ, де навчалися усі троє космонавтів. Саму ж ідею, що росіяни вирішили підтримати Україну, він назвав проявом інформаційної війни.

Втім, автори телеграм-каналу "Можемо пояснити" поговорили зі своїми джерелами в "Роскосмосі", які не виключали, що акція була заздалегідь спланована.

Співрозмовник каналу пояснив, що космонавтам доступні на вибір костюми у чотирьох кольорах: синьому, червоному, сірому та жовтому. За його словами, на Землі могли не помітити, які асоціації можуть виникнути побачивши жовтий комбінезон, а ось Артем’єв міг свідомо запропонувати надіти саме їх.

"Якщо це спеціально, то це його ідея. Він найавторитетніший і найзаслуженіший серед них", — додав він.

Як повідомлялося раніше, європейські політичні діячі почали збирати підписи в петиції про створення міжнародного судового органу, який займеться розслідуванням військових злочинів керівництва Росії за аналогією з Нюрнберзьким трибуналом над нацистами після другої світової війни.