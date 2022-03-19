Российский мэр нечаянно раскрыл сразу два пропагандистских фейка рф

Российских солдат отправляли в "командировку" на Донбасс в 2014 году

Многолетняя работа российской машины пропаганды вновь дала трещину благодаря неосторожным высказываниям мэра Иркутского района рф Леонида Фролова.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем телеграм-канале.

В посте Фролова речь идет о ликвидированном в Украине российского военнослужащего Валерии Березовском, который, как оказалось, уже отправлялся в нашу страну "в командировку" в 2014 году, в рамках службы по контракту. Стоит напомнить, что российские власти все эти годы всячески отрицали участие своих военных в войне против Украины на Донбассе.

Второй же момент, на который указали в Центре, заключается в том, что убитый россиянин еще 21 февраля сообщил своим родственникам, что вновь отправляется "в командировку" в Украину, что свидетельствует о том, что страна-агрессор заранее готовила вторжение, а вовсе не проводила "учения".

"Таким образом, указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданской войне на Востоке Украины", — отметили в ЦПД.

В сообщении указано, что это также в очередной раз подтверждает, что и сепаратизм на Донбассе и военное вторжение были заранее подготовленными операциями российских властей, направленных на уничтожение независимой Украины.

Как сообщалось ранее, в россии после начала вторжения уже начали сочинять новые "веселые истории" о том, что Украина якобы изготавливает "биологическое оружие" в секретных лабораториях при поддержке США.