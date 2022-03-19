Російський мер ненароком розкрив відразу два пропагандистські фейки рф

Російських солдатів відправляли у "відрядження" на Донбас у 2014 році

Багаторічна робота російської машини пропаганди знову дала тріщину завдяки необережним висловлюванням мера Іркутського району росії Леоніда Фролова.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму телеграм-каналі.

У посту Фролова йдеться про ліквідованого в Україні російського військовослужбовця Валерія Березовського, який, як виявилося, вже приїжджав до нашої країни "у відрядження" у 2014 році, в рамках служби за контрактом. Варто нагадати, що російська влада всі ці роки всіляко заперечувала участь своїх військових у війні проти України на Донбасі.

Другий момент, на який вказали в Центрі, полягає в тому, що вбитий росіянин ще 21 лютого повідомив своїх родичів, що знову вирушає "у відрядження" в Україну, що свідчить про те, що країна-агресор заздалегідь готувала вторгнення, а зовсім не проводила "навчання".

"Таким чином, зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнет" та "громадянську війну на Сході України"", — зазначили в ЦПД.

У повідомленні вказано, що це також вкотре підтверджує, що сепаратизм на Донбасі та військове вторгнення були заздалегідь підготовленими операціями російської влади, спрямованими на знищення незалежної України.

Як повідомлялося раніше, в Росії після початку вторгнення вже почали писати нові "веселі історії" про те, що Україна нібито виготовляє "біологічну зброю" в секретних лабораторіях за підтримки США.