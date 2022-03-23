Запад решил не добивать россию санкциями: экономист рассказал, чего ждать

Россия держится на плаву только благодаря нефти.

Запад в ответ на военное вторжение в Украину выбрал в отношении россии такую "санкционную стратегию", которая не предполагает ее экономического убийства или дефолта. А держится РФ на плаву благодаря нефтегазовой выручки, которую санкции почти не задели.

К такому выводу пришел экономист Михаил Кухар, поделившись мнением в еженедельном обзоре экономики россии за 14-21 марта.

РФ на плаву держит нефть

По мнению Михаила Кухара, главным источником поддержания жизнеспособности экономики РФ по-прежнему остается нефтегазовая выручка. Этот денежный поток санкции западных стран практически не задели, а если и коснулись, то лишь фрагментарно.

Из этого экономист сделал вывод, что США и ЕС не планируют наносить фатальный санкционный удар по углеводородному экспорту РФ, поскольку в отопительном сезоне 2022/23 европейский континент не сможет полностью отказаться от российского газа.

"Российскую нефть "заместить" на мировом рынке вполне возможно, но это потребует нескольких месяцев для наращивания добычи Аравией, Ираном и Венесуэллой. И даже несмотря на это РФ сможет сохранить некоторое количество прямых контрактов. Предположительно с Китаем и Индией", — написал Кухар.

Читайте также: Категория Новости России Крупнейшие в мире компании отказываются от нефти и газа из россии Нефтяной гигант Shell и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum прекратят закупки нефти из россии.

Экономического убийства не будет

"Санкционная стратегия" Запада в отношении РФ не приведет страну-агрессора к полному экономическому убийству или даже дефолту. Минимальная жизнеспособность у российской экономики все же останется.

"Она предполагает наоборот, поддержание минимальной жизнеспособности и даже стимулирует сырьевой экспорт: углеводороды, цветные металлы (особенно титан, никель), нефтехимия (особенно дефицитные из-за высоких цен на газ удобрения), зерновые (во избежание мировой продовольственной проблемы 2022/23 МГ)", — пояснил Михаил Кухар.

Все потому, что недопоставка Россией и Украиной зерновых на мировой рынок — а это 10 млн тонн — приведет к подорожанию практически в 1,5 раза мучных изделий, что в свою очередь может вызвать реальный голод от нехватки продовольствия в бедных странах Африки и Азии.

Курс рубля и отток валюты

Экономист Михаил Кухар считает, что финансово-банковская система РФ достигла определенного состояния равновесия в замороженном состоянии.

"Курс рубля является не рыночным. Рыночный "наличный" вдвое выше "официального". Фондовая биржа и другие возможности привлечения инвестиций закрыты. Напротив, из России идет и будет продолжаться всеми возможными методами отток валюты из страны через нелегальные и полу-легальные схемы. В том числе с использованием криптовалют", — поясняет эксперт.

По его словам, "банковский кризис" в РФ с помощью административных мер удалось "заморозить" до сентября", однако за это заплатили вкладчики банков.

"Если проанализировать суть мер с запретом перечислений денег и с ограничением доступа россиян к их депозитам, речь идет о фактической конфискации банковских вкладов граждан. С высокой степенью вероятности мы можем утверждать, что эти деньги тратятся и будут продолжать тратиться на войну", — добавил Кухар.

Власти РФ признаются в истинном положении дел банковской системы ориентировочно в сентябре. Тогда "внезапно" обнаружится, что банковские активы сгорели — четверть якобы ушла вместе с бумагами российских эмитентов, еще четверть — в кредитах населения и предприятий, которые никогда не вернутся.

Тотальная безработица

Экономист уверен, что около 600-700 тысяч безработных после ухода с российского рынка западных брендов — это очень заниженные данные. Российские эксперты оценивают масштабы увольнений только за март в 2-3 млн. человек и, предположительно, что столько же россиян станут безработными в апреле, когда остановится промышленность.

"Массовая безработица в моногородах, зависимых от остановленных предприятий, на фоне фактического "изъятия" вкладов в банках и угрозы всеобщей мобилизации для мужчин – создадут крайне опасный социальный фон. И это все при условии, что план ЦБР, заключающийся в том, чтобы вести мягкую монетарную политику и платить за безработных по их ипотечным и потребкредитам сработает. И не приведет к каскадному банкротству банковской системы России ранее сентября", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экономика России реагирует на действия Путина.