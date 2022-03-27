Укр

А в чем виноваты дети Мариуполя? Плач россиянки по поводу избиения ее сына якобы с криками "за Украину" вызвал шумиху в сети

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В росСМИ опять говорят о "русофобии" в Европе Новость обновлена 27 марта 2022, 00:38
В росСМИ опять говорят о "русофобии" в Европе

Российская пропаганда взялась за старое.

В российских СМИ появился новый "распятый мальчик в трусиках", который якобы пострадал в Нидерландах из-за того, что он из россии.

Информацию об этом разлетелась по местным новостным каналам, среди которых Лента.

По словам женщины, которая представилась матерью шестилетнего мальчика, его якобы избили за речь на российском языке с криками "За Украину".

"Женщина не понимает, в чём виноват ребёнок. Видимо, не посчастливилось родиться с русским именем и фамилией", — говорится в сообщении.

Однако пользователи сети видимо хорошо помнят, как работает российская пропаганда, а потому этим заявлениям особо не поверили. Кроме того, они напомнили, что российские войска в Украине в настоящее время убивают украинских детей.

Тем временем в осажденном Мариуполе, один из российских "освободителей" прицельно выстрелил в голову 11-летней девочке. Пострадавшая осталась в живых лишь чудом, пуля прошила ей нижнюю челюсть и повредила корень языка. Ребенка удалось спасти только благодаря своевременному хирургическому вмешательству врачей.

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#Россия #Пропаганда
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