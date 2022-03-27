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А у чому винні діти Маріуполя? Плач росіянки з приводу побиття її сина нібито з криками "за Україну" викликав шум у мережі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У росЗМІ знову говорять про "русофобію" в Європі Новина оновлена 27 березня 2022, 00:38
У росЗМІ знову говорять про "русофобію" в Європі

Російська пропаганда взялася за старе.

У російських ЗМІ з’явився новий "розіп’ятий хлопчик у трусиках", який нібито постраждав у Нідерландах через те, що він із росії.

Інформацію про це розлетілася місцевими каналами новин, серед яких Стрічка.

За словами жінки, яка представилася матір’ю шестирічного хлопчика, його нібито побили з криками "За Україну" за російську мову.

"Жінка не розуміє, в чому винна дитина. Мабуть, не пощастило народитися з російським ім’ям та прізвищем", — йдеться у повідомленні.

Проте користувачі мережі, мабуть, добре пам’ятають, як працює російська пропаганда, а тому цим заявам особливо не повірили. Крім того, вони нагадали, що російські війська в Україні нині вбивають українських дітей.

Тим часом в обложеному Маріуполі, один із російських "визволителів" прицільно вистрілив у голову 11-річній дівчинці. Постраждала залишилася живою лише дивом, куля прошила їй нижню щелепу і пошкодила корінь язика. Дитину вдалося врятувати лише завдяки своєчасному хірургічному втручанню лікарів.

Теги:
#Росія #Пропаганда
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