Укр

В Мариуполе оккупант выстрелил 11-летней девочке в лицо (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ребенок понемногу пытается начать снова разговаривать Новость обновлена 26 марта 2022, 13:25
Ребенок понемногу пытается начать снова разговаривать

Остаться в живых малышке удалось только благодаря чуду и усилиям врачей

В Мариуполе, который сейчас третируют путинские войска, из-за жестокостей российских военных едва не погибла 11-летняя девочка. Один из солдат-"освободителей" прицельно выстрелил ей в лицо.

Эту историю рассказал всему миру специальный корреспондент издания CNN Иван Уотсон, который побывал в детской поликлинике, где сейчас находится пострадавшая.

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Девочка лишь чудом осталась жива — пуля, "прошившая" челюсть, травмировала корень языка и едва не задела сонную артерию. Однако благодаря оперативному хирургическому вмешательству жизнь ребенка удалось спасти.

В подвешенном состоянии ее здоровье находилось на протяжении девяти дней. Сейчас малышка проходит курс восстановления и пытается прийти в себя от пережитого шока. По заверениям и врачей, и родителей, она уже идет на поправку, и, скорее всего, полученная травма не оставит по себе серьезных последствий.

Родители сейчас не отходят от девочки ни на шаг, а медицинский персонал предоставляет всю возможную помощь. На видео можно заметить, как пострадавшая даже пытается понемногу начать говорить — получается не совсем разборчиво, но со временем это будет исправлено.

Отметим, что, по мнению командира полка "Азов", одного из прямых защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, взятие Мариуполя является по каким-то причинам принципиальным для владимира путина. Иных логических причин, почему город сейчас буквально пытаются сровнять с землей, военнослужащий не видит.

Также мы писали о том, какие потери в боях за Мариуполь несут оккупационные войска. Спойлер — весьма и весьма серьезные.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь
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