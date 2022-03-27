Зря распинался? Сразу два российких СМИ не опубликовали взятое у Зеленского интервью

Российская Генпрокуратура угрожает изданиям уголовными делами за публикацию материала.

Сотрудники трех российских оппозиционных изданий — "Медуза", "Коммерсантъ" и "Новая газета" — взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, однако опубликовала материал лишь редакция "Медузы". Тем временем Генпрокуратура запретила СМИ распространять интервью с Зеленским под угрозой закрытия, передает "Телеграф".

Признанная иноагентом "Медуза" опубликовала расшифровку интервью с украинским президентом 27 марта в 19:40 под названием: "Это не просто война. Все гораздо хуже" Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из "Коммерсанта".

Главная страница "Медузы" 27 марта

Тем временем сайты "Коммерсанта" и "Новой газеты" (чьи сотрудники также приняли участие) молчат. Последняя лишь только вывесила новость о том, что Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским.

На главной странице "Коммерсанта" нет ни единого намека на интервью с Зеленским

"Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор запретил публиковать интервью с Зеленским

Тем временем российская Генпрокуратура пригрозила уголовной ответственностью тем СМИ, которые осмелятся опубликовать интервью с Владимиром Зеленским.

Генрокуратура России угрожает СМИ из-за Зеленского

Пользователи сети восприняли новость Генпрокуратуры с юмором, отметив, что благодаря ей они и решились прочесть интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реакция сети на запрет Генпрокуратуры

Для справки: Иван Колпаков — главный редактор "Медузы", Тихон Дзядко — главный редактор телеканала "Дождь", Владимир Соловьев — корреспондент "Коммерсанта", Михаил Зыгарь — журналист и писатель при поддержке главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова провели с президентом Украины Владимиром Зеленским онлайн-разговор.

Ранее Владимир Зеленский откровенно рассказал, как относится к россиянам.