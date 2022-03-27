Даремно розпинався? Відразу два російські ЗМІ не опублікували взяте у Зеленського інтерв’ю

Російська Генпрокуратура погрожує виданням кримінальними справами за публікацію матеріалу.

Співробітники трьох російських опозиційних видань — "Медуза", "Комерсант" та "Нова газета" — взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, однак опублікувала матеріал лише редакція "Медузи". Тим часом Генпрокуратура заборонила ЗМІ поширювати інтерв’ю із Зеленським під загрозою закриття, передає "Телеграф".

Визнана іноагентом "Медуза" опублікувала розшифровку інтерв’ю з українським президентом 27 березня о 19:40 під назвою: "Це не просто війна. Все набагато гірше".

Головна сторінка "Медузи" 27 березня

Тим часом сайти "Комерсанта" та "Нової газети" (чиї співробітники також взяли участь) мовчать. Остання тільки-но вивісила новину про те, що Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв’ю із Зеленським.

На головній сторінці "Комерсанта" немає жодного натяку на інтерв’ю із Зеленським

"Нова газета" повідомила, що Роскомнагляд заборонив публікувати інтерв’ю із Зеленським

Тим часом російська Генпрокуратура почала погрожувати кримінальною відповідальністю тим ЗМІ, які наважаться опублікувати інтерв’ю з Володимиром Зеленським.

Генрокуратура Росії погрожує ЗМІ через Зеленського

Користувачі мережі сприйняли новину Генпрокуратури з гумором, зазначивши, що завдяки їй вони й вирішили прочитати інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Реакція мережі на заборону Генпрокуратури

Для довідки: Іван Колпаков — головний редактор "Медузи", Тихон Дзядко — головний редактор телеканалу "Дощ", Володимир Соловйов — кореспондент "Комерсанта", Михайло Зигар — журналіст і письменник за підтримки головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова провели з президентом України Володимиром Зеленським онлайн-розмову.

Раніше Володимир Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян.