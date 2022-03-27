Даремно розпинався? Відразу два російські ЗМІ не опублікували взяте у Зеленського інтерв’ю
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Російська Генпрокуратура погрожує виданням кримінальними справами за публікацію матеріалу.
Співробітники трьох російських опозиційних видань — "Медуза", "Комерсант" та "Нова газета" — взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, однак опублікувала матеріал лише редакція "Медузи". Тим часом Генпрокуратура заборонила ЗМІ поширювати інтерв’ю із Зеленським під загрозою закриття, передає "Телеграф".
Визнана іноагентом "Медуза" опублікувала розшифровку інтерв’ю з українським президентом 27 березня о 19:40 під назвою: "Це не просто війна. Все набагато гірше".
Тим часом сайти "Комерсанта" та "Нової газети" (чиї співробітники також взяли участь) мовчать. Остання тільки-но вивісила новину про те, що Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв’ю із Зеленським.
Тим часом російська Генпрокуратура почала погрожувати кримінальною відповідальністю тим ЗМІ, які наважаться опублікувати інтерв’ю з Володимиром Зеленським.
Користувачі мережі сприйняли новину Генпрокуратури з гумором, зазначивши, що завдяки їй вони й вирішили прочитати інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.
Для довідки: Іван Колпаков — головний редактор "Медузи", Тихон Дзядко — головний редактор телеканалу "Дощ", Володимир Соловйов — кореспондент "Комерсанта", Михайло Зигар — журналіст і письменник за підтримки головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова провели з президентом України Володимиром Зеленським онлайн-розмову.
Раніше Володимир Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян.
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